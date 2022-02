Pleno de la Convención Constitucional aprueba en general 14 artículos sobre el Sistema de Justicia en histórica y maratónica jornada

La de este martes fue una jornada clave dentro de la Convención Constitucional, luego de que el pleno, por primera vez, sometiera a votación normas que alcanzaron la mayoría dentro de sus comisiones temáticas. En la jornada se votó el informe que trata los “Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia” en una sesión que se inició a las 15 horas y finalizó pasada la medianoche. En la maratónica jornada se logró la aprobación en general de 14 artículos, mientras que otros dos fueron rechazados.

Parte de las normas aprobadas establecen la plurinacionalidad (artículo 15), la paridad de género (artículo 14) y de responsabilidad jurisdiccional de los jueces (artículo 11) en el nuevo sistema judicial.

Los artículos visados en esta sesión pasarán a una votación en particular el próximo jueves, donde se discutirán cada uno de los incisos por separado por los 154 convencionales para, en caso de obtener nuevamente los 2/3, pasar a formar parte de la futura carta magna.

Las reacciones no se hicieron esperar una vez finalizada la votación. El presidente electo Gabriel Boric, afirmó: “Qué esperanza ver cómo Chile escribe por primera vez en su historia una Constitución de manera democrática, paritaria y con participación de pueblos originarios. Y que así sea, genera debate. No tengamos miedo”.

También manifestó su satisfacción la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. “Es un paso importante, la cantidad de apoyo y la importante gran mayoría que pudimos lograr, lo que habla bastante bien de lo que hemos comentado los días previos, del sentir mayoritario de los distintos colectivos de construir en conjunto”, afirmó la epidemióloga.

“Para promover estos cambios las feministas hemos debido desprendernos de la idea de que el Derecho tiene una naturaleza patriarcal, infranqueable y concebirlo como una herramienta que podemos deconstruir y reconstruir para garantizar nuestros derechos”, afirmó Bárbara Sepúlveda a la hora de votar el artículo 14, que aborda la “Paridad y perspectiva de género” en el posible nuevo Sistema de Justicia. La idea de artículo fue aprobada por 115 votos, 24 en contra (Vamos por Chile) y 13 abstenciones.

Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad), miembro de la comisión de Sistemas de Justicia, dijo tras el resultado que “mi sentimiento de mayor orgullo es la consagración de enfoque de género y la conformación paritaria de los órganos que ejercen jurisdicción porque eso indica un mandato claro al Estado precisamente para superar los enclaves antidemocráticos y autoritarios que sabemos que todavía existían en el Chile antiguo”.

Sobre las proyecciones para la votación en particular, Christian Viera, de la misma comisión, indicó que adelantarse a decir que se mantendría la lógica de la votación en general “es aventurarse a una hipótesis que aún no se ha verificado, pero debería ser así, porque aquellos artículos que tenían mayores dificultades y que advertíamos previo a esta votación fueron efectivamente rechazados, por lo tanto en la votación en particular debería producirse un resultado más o menos análogo al del día de hoy”.

Vamos por Chile en “estado de reflexión”

Desde el actual oficialismo, la aprobación de la mayoría del articulado de Sistema de Justicia trajo críticas.

Tras el resultado de las primeras votaciones, la convencional Carol Bown afirmó que parte de los constituyentes de Vamos por Chile entrarán en un “proceso de reflexión” para analizar los pasos a seguir tras lo que calificó como una falta de “moderación” en el Pleno.

“La amenaza permanente de que en el Pleno se moderan las cosas la verdad es que ha sido tirada a tierra hoy día con las votaciones que hemos visto”, indicó al respecto.

“No creemos que esto sea positivo ni para el país ni para las personas en general, así que parte de los convencionales de Vamos por Chile estamos en un proceso muy serio de reflexión al respecto, porque nos parece de la mayor gravedad que en esta primera votación, y en temas tan serios como el Poder Judicial, no haya habido ninguna moderación ni ninguna consideración a planteamientos serios que se hicieron con respecto a las normas del día de hoy”, agregó la constituyente por el Distrito 15.

Al respecto, Bown aclaró que este proceso de reflexión “puede llevar a distintas consecuencias (...) Mañana o al final de la semana les daremos la información correspondiente a las conclusiones a las que hemos llegado como sector, como colectivo, o como un número importante de integrantes de Vamos por Chile”.

Ruth Hurtado, constitucional del Partido Republicano por La Araucanía, apuntó sus críticas al artículo 15, sobre “Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad”, asegurando que con esto “se aprueba un sistema de justicia paralelo, uno nacional y otro indígena, que además no sabemos si va a ser un solo sistema indígena o según cada uno de los pueblos”, y agregó que “tener un sistema de justicia paralelo para estas organizaciones que son radicales que utilizan la justa causa, es muy lamentable, porque finalmente sumado a la impunidad que hoy día ya existe, va a haber mucha más impunidad y lo lamentable para todos los chilenos es que aquí van a haber algunos que van a ser juzgados por faltas delitos o crímenes y otros se van a escudar en tradiciones, culturas o costumbres según se ascendencia indígena”.

Luciano Silva, convencional de Renovación Nacional (RN), expresó que “esto ha sido un error, porque vamos a recibir malestar de parte de la ciudadanía. Con esto se golpea al Poder Judicial y se pone en riesgo la democracia y por tanto el plebiscito de salida, y para aquellos que queremos que este proceso constituyente funcione, es malo”.

Los artículos aprobados

El artículo 1 fue aprobado por 107 votos a favor y acumuló 41 rechazos, más tres abstenciones. El texto de “La función jurisdiccional”, establece que la justicia se ejerce en nombre de los pueblos, para juzgar y ejecutar toda materia que establezca la ley. Además establece que son los Tribunales de Justicia, autoridades indígenas y otros órganos los encargados de impartirla.

En tanto el artículo 2 que hace mención al “Pluralismo jurídico”, establece que el Sistema Nacional de Justicia “coexiste, en un plano de igualdad con los Sistemas Jurídicos Indígenas”, el cual fue respaldado por 114 votos. Tuvo 37 rechazos y ninguna abstención.

Por 113 votos a favor, 37 en contra y 1 abstención, logró ser aprobado el artículo 3, que establece la “Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad”. El texto plantea que los jueces y juezas son “independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad”, debiendo resolver de manera imparcial. El apartado también establece que ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de ellas, podrá ejercer las funciones jurisdiccionales.

El artículo 5 que establece el “Derecho de acceso a la justicia”, fue votado a favor por 140 votos, siete en contra y dos abstenciones.

Mientras que el artículo 6 que hace mención a la “Tutela jurisdiccional efectiva” que establece que todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales logró 128 respaldos, siete votos en contra y dos abstenciones. En tanto, 114 votos a favor obtuvieron los artículos 7 y 9 respecto a la “Inexcusabilidad e indelegabilidad” y “Fundamentación y lenguaje claro”, respectivamente.

Otro importante apartado aprobado, fue el artículo 10 que establece la “Gratuidad” para acceder a la función jurisdiccional. Esta propuesta alcanzó 141 votos a favor, dos en contra y 5 convencionales se abstuvieron.

Por su parte, 113 votos de respaldo logró el “Principio de responsabilidad jurisdiccional” en el artículo 11, que norma las responsabilidades de los jueces y juezas en delitos de cohecho, falta de observancia y prevaricación. En tanto 36 convencionales rechazaron la propuesta y dos se abstuvieron.

Otro de los que obtuvo un amplio apoyo, fue el artículo 12, respecto a la “Publicidad, probidad y transparencia”, que no tuvo votos en contra. En tanto, fue respaldado por 145 redactores de la nueva Carta Magna. El texto, propone que todas las etapas de los procedimientos judiciales son públicos y establece que cuando se aborden causas con niñas, niños y adolescentes, se deberá poner especial cuidado con la revelación de su identidad.

El artículo 13 del “Principio de Justicia Abierta” concentró 128 apoyos, 22 rechazos y una abstención. La medida establece que la justicia abierta se basa en la “transparencia, participación y colaboración” con el Estado de Derecho.

Fueron 114 convencionales quienes respaldaron el artículo 15 de la “Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad”, mientras que 37 miembros se mostraron en contra de la iniciativa y se contabilizó una abstención. “Los órganos y personas que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción, deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en artículo.

El artículo 16, que trata de los “Mecanismos Colaborativos de Resolución de Conflictos”, fue uno de los que concitó mayor respaldo por parte de los constituyentes, alcanzando 150 votos a favor y una sola abstención. La propuesta busca que sea el Estado el encargado de promover e implementar instancias ajenas a los tribunales para la resolución de conflictos, con un amplio enfoque en el diálogo entre las partes.