Votaciones en el pleno: el camino que debe recorrer una iniciativa para ser aprobada

Esta semana, la Convención Constitucional comenzará una de las etapas cruciales en el proceso de la redacción del proyecto de nueva Constitución: las votaciones en el pleno. A partir del martes 15 de febrero, los 154 convencionales darán el puntapié para votar parte de las normas presentadas por sus pares, por la ciudadanía y los pueblos originarios. Pero, ¿cómo será el proceso de votación?

Para que una norma pase al pleno, primero debe ser aprobada de manera general y particular en su respectiva comisión temática. La votación general significa aprobar o rechazar, por mayoría simple de la comisión, la idea de discutir respecto de una iniciativa.

Aquellas iniciativas aprobadas en particular dentro de las comisiones son las que se incluyen en el informe que el pleno discute posteriormente. En el pleno, los informes nuevamente son deliberados y votados en general, por dos tercios -es decir, 103 votos-. Durante este proceso, cada uno de los convencionales dispondrá de tres minutos para intervenir y dar a conocer su parecer sobre la iniciativa sometida a votación.

En el punto de prensa de esta mañana, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), ratificó que las votaciones en el pleno, tanto generales como en particular, serán a través del quórum de dos tercios. Esta aclaración tuvo lugar luego de que un grupo de 50 convencionales presentara un oficio para revaluar su aplicación en las votaciones en general. Finalmente, esta solicitud fue rechaza por cinco votos en contra y tres a favor dentro de la mesa ampliada.

Domínguez (INN) explicó: “En el caso de que la votación sea de 2/3 o más, es decir, 103 votos o más, el informe con las normas pasa a votación particular que será otro plenario en otro día. En el caso de que sacara menos de los 2/3, es decir, menos de los 103 votos, vuelve a la comisión el informe general”.

Como señaló Domínguez (INN), si una iniciativa se aprueba en general en el pleno, se citará a los convencionales para dar inicio a la votación en particular, que consiste en deliberar y votar en detalle cada uno de los puntos de la iniciativa. Si no son aprobadas en general, no serán discutidas en particular.

Sin embargo, si alguna iniciativa llegara a no alcanzar el quórum estipulado en la votación en general, esta puede retornar a su comisión de origen, donde los convencionales correspondientes tendrán 15 días de corrido para presentar un nuevo informe. En el caso de las indicaciones, se dispondrá de tres días hábiles para presentar los cambios.

Cuando una iniciativa sea aprobada en particular en el pleno, esta será ingresada como norma a la propuesta de nueva Constitución que, se contempla, se plebiscitará en septiembre de este año.

Una vez que el nuevo informe de reemplazo sea entregado al pleno, se procederá nuevamente a una votación en general de la propuesta. Si esta es rechazada por segunda vez en el pleno, será desechada y excluida de forma permanente del proceso constituyente. Si es aprobada, en cambio, se dará paso a su votación en particular.

Primeras comisiones en ir al pleno

La semana pasada, dos comisiones de la Convención concluyeron las votaciones en particular de su primer bloque de normas: Sistemas de Justicia y Forma de Estado. Ambos informes emitidos pasarán de forma directa a la votación en general en pleno, donde requerirán de al menos 103 votos a favor para lograr ser discutidas en particular.

La comisión de Sistemas de Justicia será la primera en presentar su informe este martes. Esta concluyó su primera etapa de votación en particular con 16 artículos referidos al acápite de los principios de Justicia. Por un lado, se estableció que el capítulo de la Constitución se llamará Sistemas de Justicia en vez de Poder Judicial. Para el coordinador de la Comisión, Christian Viera (Frente Amplio) el reemplazo de la palabra se torna relevante en términos de plurinacionalidad, puesto que “actualiza nuestros modelos jurisdiccional a lo que es la literatura y sobre todo la característica de un Estado plurinacional”.

Por otro lado, la comisión de Forma de Estado aprobó 36 artículos en particular. El primero de ellos establece que Chile será un Estado Regional, plurinacional e intercultural. En entrevista con La Tercera, la coordinadora de la comisión, Jennifer Mella (Frente Amplio) señaló: “Estamos encomendados a ayudar a construir un nuevo Chile, que parte por empoderar a los territorios, por democratizar el poder a lo largo de todo el país”.

Las propuestas de ambas comisiones serán votadas este martes y miércoles de manera general, y jueves y viernes de forma particular en el pleno. De esa forma, durante esta o la próxima semana, se podría tener los primeros artículos contenidos en el proyecto de nueva Constitución.