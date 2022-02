Con 5 votos en contra: mesa de la Convención rechaza modificar quórum de los 2/3 para aprobar normas en general

Esta mañana, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, se reunió de forma extraordinaria con los siete vicepresidentes del órgano constituyente para discutir el quórum que las iniciativas requieren para ser aprobadas y, de esa manera, quedar escritas en la propuesta de nueva Constitución, todo esto a un día de que comience la votación en general de las normas en el pleno.

En el encuentro participó el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) y a las vicepresidencias adjuntas de Tomás Laibe (CS), Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Raúl Celis (Vamos por Chile), Amaya Alvez (FA) Lidia González (Pueblo Yagán) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), quienes fueron citados por un nuevo oficio ingresado a la testera del órgano, en el cual se solicita revaluar el quórum necesario para las normas en general, el cual necesita contar con dos tercios de aprobación (103 de los 154 convencionales).

“Se entenderá aprobada en general una propuesta si obtuviera el voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio”, detalla el oficio N°504 emitido el viernes por al mesa directiva de la Convención. Pero, a pesar de que fue aprobado por unanimidad, según ha trascendido, las vicepresidentas adjuntas Bárbara Sepúlveda y Natividad Llanquileo evidenciaron su disconformidad durante la reunión que sostuvo la mesa directiva la tarde del domingo.

En la misma línea, desde Movimientos Sociales Constituyentes -colectivo que integra la presidenta Quinteros- surgieron presiones para instar al resto de los miembros de la mesa a revaluar el quórum requerido para aprobar normas en general.

Con todo, la mesa tomó la decisión de no modificar el quórum para la votación de normas en general en el pleno, en las normas en particular también se mantendrá la proporción original de dos tercios.

En detalle, las convencionales Sepúlveda, Llanquileo y la presidenta del órgano redactor dieron su voto a favor, mientras que Domínguez, Laibe, Celis, Alvez, González rechazaron el oficio.

Según el cronograma de la Convención, para mañana está programada la primera votación en general en el hemiciclo. En dicha instancia, la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional someterá a discusión su primer informe -de 16 artículos- sobre las bases y principios de un Sistema Nacional de Justicia.

Ad portas a la reunión de la mesa directiva, el convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) manifestó su desacuerdo con discutir nuevamente el quórum. “No se entiende que la mesa adopte decisiones por unanimidad y luego, encima del comienzo de las votaciones, reabra una discusión que esta cerrada al interior de la Convención, que además no genera confianza ni en la Convención ni en la ciudadanía (...) no es bueno dar una señal de constante revisión de decisiones, estamos en momentos donde no hay que titubear sino que hay que hablar con seguridad al país”.

Por su parte, Fuad Chahín, indicó que “solo el hecho de estar discutiendo esta materia es absolutamente incomprensible, porque está resuelto tanto en el reglamento como en la propia ley 21.200, y por lo tanto forma parte del marco en el que tiene que funcionar la Convención. Es peligroso porque de alguna manera pretende cambiar o reinterpretar las reglas que nosotros mismos aprobamos en el seno del pleno, y además es inoportuno porque lo hacen a horas de la votación”.

La convencional Marcela Cubillos, sostuvo que “una mesa directiva que envía un instructivo adoptado por unanimidad el viernes pasado, en que precisa lo que todos sabemos, que las normas se aprueban en el pleno por dos tercios. Hoy día por presiones se abre a revisar esa misma decisión adoptada, demuestra no tener conducción política, ni tampoco la voluntad de cumplir con las reglas del juego que rigen este proceso”.

El vicepresidente de la Convención, a través de su cuenta de Twitter, escribió que “las votaciones de propuestas de norma requieren un quórum de 2/3 (103 votos) para ser aprobadas”, y que “nadie, pero nadie ha planteado algo distinto”.

En seguida explica: “Las normas llegan agrupadas en un “informe” al pleno. Para poder votar las propuestas de norma de a una (en particular), se debe primero aprobar el informe “en general”. Un grupo de convencionales, solicitó revisar el quórum de votación del informe. Las normas se votan por 2/3″.