Por desmarque en pacto municipal: Undurraga (DC) emplaza a Ibáñez (CS) a explicitar su apoyo a Aldo Mardones en Concepción

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió este lunes al desmarque que tuvo el timonel de CS, Diego Ibáñez, bajo el marco del pacto electoral que la tienda falangista suscribió con los partidos de gobierno para las elecciones municipales de octubre próximo.

Y es que durante las tratativas de las negociaciones políticas en el pacto “Contigo Chile Mejor” se definió apoyar al DC Aldo Mardones en Concepción, sin embargo, este viernes el diputado frenteamplista manifestó su apoyo a Camilo Riffo, quien competirá como independiente por la comuna.

Este hecho provocó que el timonel de la DC saliera a criticar a Ibáñez, calificando como “inaceptable” esta conducta, ya que “con ello se pone en riesgo no solo el apoyo en la comuna, sino también el pacto en su conjunto”.

Posteriormente, el diputado Ibáñez, respondió la publicación de su par y comprometió su apoyo a las candidaturas dentro del pacto. “Frente a las legítimas diferencias entre nuestras bases, te reitero nuestro total apoyo a todas las candidaturas del pacto”, aseguró.

“Falta explicitar” el caso de Concepción

Pese a la declaración de Ibáñez, el timonel de la DC siente que algo falta para dar por finalizada esta polémica, es por eso que durante esta jornada volvió a referirse al tema. “En un rato más, tenemos reunión de los presidentes del partido y voy a volver a plantear el caso de Concepción, porque si firmamos un pacto es para apoyar a todos los candidatos del pacto, sin excepción”, dijo en conversación con Radio Universidad de Chile.

“Naturalmente que cuando hay candidatos independientes puede que haya gente en la base que apoya al candidato independiente y no al del pacto, pero los presidentes partidos, los dirigentes nacionales, tienen que apoyar a todos los candidatos del pacto. Si no, no tiene sentido hacer un pacto”, agregó.

En esa línea, comentó: “Lo que le hemos dicho, no solo al diputado Ibáñez, sino que también al resto de los presidentes, es que esto tiene que resolverse porque lo que se está poniendo en riesgo no es solo lo que sucede en Concepción, sino que el pacto en su conjunto”.

“Así que yo espero que todavía haya tiempo para que eso se corrija y que veamos luego a todos los partidos del pacto apoyando a Aldo Mardones, nuestro candidato alcalde en Concepción, que por lo demás es un muy buen candidato, que está haciendo un muy buen trabajo, y que nosotros tenemos mucha confianza que va a ganar la elección”, aseguró Undurraga.

En ese sentido, el timonel falangista fue consultado sobre qué faltaría para que finalice esta situación, considerando que el diputado Ibáñez ya señaló que darían el “total apoyo a todas las candidaturas del pacto”.

Frente a la pregunta, Undurraga aseguró que Ibáñez “va en el camino correcto, pero falta explicitar que eso incluye a Concepción y con eso damos superado el impasse”.