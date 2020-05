Rebaja de dietas: Oposición en la Cámara se divide ante posibilidad de forzar comisión mixta

Intensas gestiones activará el Frente Amplio este lunes con el objetivo de evitar que la sala de la Cámara de Diputados ratifique uno de los principales cambios que el Senado introdujo al proyecto que rebaja la dieta parlamentaria y de otras altas autoridades de la administración pública.

Se trata de la norma transitoria que dejó en manos del Consejo de Alta Administración Pública (ADP) la definición del porcentaje de rebaja que afectará a las autoridades contempladas en el proyecto, determinación que debe darse en un plazo de 30 días desde la publicación de la ley y que estará vigente por un periodo de cuatro años, mientras no comience a operar el órgano autónomo que asumirá esa tarea de forma permanente.

Esa disposición, que fue aprobada por amplia mayoría en el Senado el jueves pasado, terminó desestimando el mecanismo que habían fijado los diputados en el primer trámite de la iniciativa y que proponía una rebaja transitoria inmediata de un 50%.

Es en ese contexto, que dos de los principales impulsores de la iniciativa, los diputados Gabriel Boric (CS) y Giorgio Jackson (RD), buscarán que la sala de la Cámara Baja -que debiese revisar esta semana el proyecto- rechace en el tercer trámite la norma propuesta por los senadores, forzando así la conformación de una comisión mixta, donde el objetivo es reponer la redacción inicial.

"No entendemos el criterio del Senado de delegar en la ADP la rebaja inmediata de la dieta parlamentaria. Creemos que es una pésima señal, sobre todo, en estos días que la situación económica en el país está difícil. Ojalá podamos corregir esta situación en una comisión mixta”, sostuvo Jackson.

Mientras que Boric señaló que “estamos diseñando cuál es la mejor estrategia, pero como Frente Amplio nuestro principio es mantener la idea de rebajar los sueldos de los parlamentarios y ministros en un 50% y esperamos que el resto de las bancadas nos acompañe en esa línea”.

En la misma postura se mostró el jefe de los diputados socialistas, Luis Rocafull, quien informó que “nuestra bancada va a ratificar lo que en un principio se aprobó en la Cámara”. Mientras que su par del PC, Camila Vallejo, señaló: “Creemos que es importante que se respete y se resguarde lo que aprobamos en la Cámara y que lamentablemente el Senado ha modificado y si es necesario una mixta esta semana para resolverlo será un espacio que tendremos que construir”.

Sin embargo, tanto desde el PPD como desde la DC hay parlamentarios que se han mostrado contrarios a “dilatar” nuevamente la aprobación de la iniciativa y, de hecho, consideran que el mecanismo despachado por la Cámara Alta es el más adecuado.

El diputdo Ricardo Celis (PPD), sostuvo que “me parece bastante adecuado lo aprobado por el Senado porque cumple un principio relevante y esto es que no sean los incumbentes quienes se fijen sus dietas o remuneraciones. Además da un plazo perentorio para que se lleve a cabo. No estoy por introducir indicaciones porque eso retrasara más aún lo que los ciudadanos esperan de nosotros”.

A su vez, desde la Democracia Cristiana el diputado Matías Walker señaló como presidente de la Comisión de Constitución de la corporación que “la virtud que tiene la propuesta que se aprobó en el Senado casi por unanimidad, y hay que destacar el acuerdo que se logró, vuelve a la propuesta original que muchos habíamos hecho, es decir, que no tuviéramos los propios parlamentarios ni injerencia directa ni indirecta en determinar el monto de la rebaja transitoria de la dieta, sino que lo hiciera un ente externo".

Y agregó: “Lo otro es entrar a una guerra de guarismos entre el Senado y la Cámara de Diputados, lo que como dijo el senador José Miguel Insulza, no tiene ningún sentido. Y por eso yo soy partidario de aprobar lo que viene de la Cámara Alta y no dilatar más el trámite de este proyecto”, agregó.

Para que la norma se apruebe, en todo caso, debe contar un quórum mínimo de 3/5, es decir, 93 votos.