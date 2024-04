Schalper (RN) rechaza invitación a Cancillería para reunirse con embajador de Chile en Venezuela: “Ese diálogo debe darse en el Congreso”

El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper confirmó que desde la Cancillería se invitó a los miembros de comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja a una cita el próximo lunes 22 de abril con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien estará en el país en el marco de un viaje personal programado con antelación.

Esto, luego de que parlamentarios de oposición emplazaran al Presidente Gabriel Boric a llamar en consultas al embajador Gazmuri, después de que aumentara la tensión diplomática entre ambos países por los dichos del canciller venezolano, Yván Gil, quien puso en duda la existencia de la banda de crimen organizado Tren de Aragua.

En el marco de esta visita de Gazmuri, el próximo viernes 19 de abril el canciller Alberto van Klaveren lo recibirá en la Cancillería para abordar la situación política en Caracas. Y desde el gobierno se planificó invitar para el lunes siguiente -el 22 de abril- a los miembros de las comisiones de RR.EE.

Sin embargo, Schalper señaló que ya informó al gobierno que no participará de tal cita programada para efectuarse en la Cancillería, debido a que, a su parecer, un posible diálogo con el embajador Gazmuri debe darse en el marco de la comisión de RR.EE. en el Congreso.

De hecho, este martes Gazmuri había sido invitado, vía telemática, a la comisión de diputados, pero se excusó de asistir.

“Nos informan que como motivo de una estadía en Chile del embajador Gazmuri se nos invita a una reunión, el día lunes 22 de abril en la Cancillería, para tener un diálogo con él”, afirmó el parlamentario RN.

Sin embargo, agregó que “le he expresado a la Cancillería que no estoy disponible para eso, me parece impresentable que se pretenda radicar esa conversación en la Cancillería, a puertas cerradas. Lo que corresponde es que un diálogo de este tipo se tenga en el Congreso Nacional, en la comisión de RR.EE., y con la transparencia del caso”.

Asimismo, indicó que “si el canciller (Van Klaveren) estimase que hay cierta información que tiene carácter de secreta, existen los canales para solicitar que la comisión tenga dicha naturaleza”.

“Por lo tanto, le pedimos al gobierno que deje de dilatar las decisiones que tiene que tomar, que llame al embajador Gazmuri en consulta y que genere los espacios de diálogo en el lugar que tiene que ser, que es el Congreso Nacional”.