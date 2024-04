Republicanos se desmarcan de críticas de Chile Vamos por triunfo de Cariola (PC): afirman que votaron “alineados” y que Ojeda se “automarginó” de bancada hace siete meses

El diputado Stephan Schubert, jefe de la bancada republicana, indicó esta tarde que “lamenta” la llegada del PC a mesa de la Cámara de Diputados, luego de que la parlamentaria Karol Cariola se hiciera con la presidencia de la corporación al imponerse por un solo voto.

“Lamentamos la llegada del PC a la presidencia de la Cámara de Diputados”, indicó desde el Congreso el parlamentario, flanqueado por los diputados Benjamín Moreno y Luis Sánchez.

En este sentido, Schubert se refirió a críticas emanadas desde Chile Vamos, que indican que la victoria de Cariola -frente a la carta de la oposición, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez- se habría dado por la inasistencia del diputado Mauricio Ojeda, independiente registrado como miembro de la bancada del Partido Republicano.

Al respecto, el jefe de la bancada republicana sostuvo que “nuestros votos estuvieron y operaron de acuerdo con lo que nosotros habíamos comprometido”.

“Respecto del diputado Ojeda, él hace siete meses que está automarginado de la bancada. No obstante ello, se había comprometido a votar (por la diputada Pérez). Tomó un vuelo, vuelo que se retrasó y que no le permitió llegar, pero él no forma parte de nuestra bancada y los votos de la bancada estuvieron todos para el compromiso de hoy y así fue como lo cumplimos”, destacó.

“Nosotros alineamos a nuestra bancada y votó de manera alineada. Un parlamentario que está automarginado de la bancada hace siete meses no alcanzó a llegar por la situación que acabo de explicar”, reiteró Schubert.

Agregó que, ante esto, es el propio diputado Ojeda quien debe dar explicaciones de su ausencia.

Consultado por los responsables de la llegada del PC a la presidencia de la Cámara, Schubert sostuvo que “está el diputado (PDG Gaspar) Rivas, que votó por la mesa comunista a cambio de una vicepresidencia, está el diputado (independiente Enrique) Lee, está el diputado Ojeda y está el diputado (ind-PDG Francisco) Pulgar. Efectivamente esos votos no concurrieron y por esa razón tenemos la mesa que en definitiva salió sorteada”.