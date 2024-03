Segundo tiempo del gobierno: Vallejo apunta a “insistir en los acuerdos en el Congreso” y llama a abandonar “las trincheras”

Este lunes 11 de marzo de cumplen dos años desde que el Presidente Gabriel Boric asumió la máxima magistratura del país.

En ese contexto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió este domingo a los desafíos para el segundo tiempo del Ejecutivo.

En particular, la secretaria de Estado apuntó a los dos grandes proyectos de la administración Boric, como son la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que todavía se encuentran entrampados en el Congreso.

“Esa es la tarea que tenemos en estos dos años que nos quedan y esperamos que sea en el tercer año de gobierno que podamos destrabar esas reformas que son parte fundamental de nuestros compromisos programáticos y también una de las prioridades de nuestros compatriotas”, expresó la titular de la Segegob.

Sobre la reforma previsional, Vallejo sostuvo que “evidentemente no solo es importante para las actuales y los actuales jubilados, sino que también para los entornos familiares de los jubilados y las jubiladas que ven a su abuelo, a su abuela, a su madre y padre todavía en una situación de mucha precariedad y desamparo por las bajas pensiones que se tienen”.

La ministra recordó que la reforma de pensiones no logró ser aprobada en administración de Michelle Bachelet y tampoco en la del fallecido exmandatario Sebastián Piñera, reconociendo que “presentó una propuesta que es muy parecida a la que estamos discutiendo hoy día, (pero) a nosotros nos parecía insuficiente y la rechazamos”.

“Y hoy día, ¿vamos a repetir la historia?”, se preguntó. Y luego señaló: “Salgamos de las trincheras. Los procesos constituyentes fueron una gran lección, que las trincheras no ayudan a hacer avanzar el país, no resuelven los problemas y no destraban los grandes conflictos políticos e institucionales. Y tampoco la posición de trinchera va a destrabar un tema tan sensible como es la cuestión de la seguridad social y las pensiones de los actuales y futuros jubilados y jubiladas”.

En cuanto a las críticas de la oposición, recalcó que “olvida la herencia que nos dejó”, apuntando a que al asumir “teníamos una inflación del 9,4%. Hoy día evidentemente la inflación ha ido a la baja, como nos comprometimos. Teníamos unas fronteras totalmente desprotegidas y hemos logrado reforzar las fronteras para el control migratorio. Teníamos violencia en La Araucanía y hoy día producto de la estrategia que asumimos en La Araucanía la violencia rural disminuyó alrededor de más del 30%”.

La secretaria de Estado fue inquirida por un posible cambio de gabinete, a lo que respondió: “Eso lo determina el Presidente, ustedes saben, pero al menos lo que ha transmitido el Presidente por el momento es lo concreto, no es el espacio para los anuncios, sino que es el momento de concretar, de estar en las regiones, de inaugurar consultorios, de inaugurar hospitales, de entregar los subsidios que hemos ido comprometiendo”.

En ese sentido, sostuvo que los dos años de gobierno que quedan son “mucho de gestión, mucho de insistir en los acuerdos en el Congreso, pero todo lo que no tenga que pasar por el Congreso hay que acelerarlo”.