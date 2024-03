Senador Fidel Espinoza (PS) acusa persecución del gobierno tras denuncia de lío de platas: “Sepan que no voy a callar jamás”.

El senador socialista Fidel Espinoza acusó al gobierno de llevar adelante una persecución en su contra tras denunciar una arista del lío de platas.

“Con toda sinceridad me siento orgulloso, me han buscado de todo los amigos que yo he denunciado por el caso convenios. Siempre he tenido un actuar correcto”, afirmó.

Bajo esa misma línea, recalcó que “en Chile cuando se denuncia la corrupción aparece esto, tratar de matarte políticamente, como lo hicieron con Manuel José Ossandón años atrás, cuando era candidato presidencial”.

Espinoza señaló a CNN que “la persecución que he sufrido no ha sido solo personal, también ha afectado a personas cercanas a mí en esta región; han destituido seremis por ser cercanos a mí y han cometido atrocidades desde que comencé a denunciar esto”.

Y añadió que “quiero que sepan en el gobierno, especialmente mi amigo (Álvaro) Elizalde, que no voy a callar jamás, que sepa que no voy a callar nada como pretendieron callarme”.

“No había ningún conflicto de interés”

El parlamentario también se refirió al reportaje de Ciper que reveló una larga trama de compra y venta de un terreno que pertenece a la familia Espinoza.

Una de las partes del terreno fue vendido a dos inmobiliarias propiedad de José Miguel Martabid, por un total de $4.200 millones, misma empresa que ha realizado proyectos de viviendas impulsadas por el senador socialista.

Dicha venta no fue declarada por Espinoza, porque afirmó que no fue parte de las negociaciones.

Además, indicó que “han tratado de sacar provecho de un negocio privado. No había ningun conflicto de interés”.

Y aseguró que “el ataque es a mi familia porque soy senador”. En ese sentido, recalcó que “el hecho de que mi familia haya vendido una parte del terreno no puede atribuirse a algún conflicto de interés de ningún tipo”.

El parlamentario también apuntó a que el Servicio de Impuestos (SII) tuvo injerencia en el cambio de tasación del terreno.

“¿Cómo es posible que el valor de un terreno aumente en un 1000% mientras que el terreno vecino se mantiene en las mismas condiciones de avalúo? Eso no es normal, puede ser un error, una mano negra, pero algo pasó y eso significa que hoy día esté siendo cuestionado porque mi familia tiene un campo que para las luces vale tanto y nosotros sabemos que no vale eso”, acusó.