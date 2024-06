Giorgio Jackson valora acuerdo judicial con senador Espinoza, pero reconoce: “No es lo que toda mi base hubiera esperado”

En una entrevista la mañana de este lunes, el exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), abordó el acuerdo judicial al que llegó con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza.

Esto, luego que el pasado miércoles, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se definió un avenimiento entre el ex secretario de Estado y el parlamentario. De esta manera, se dio por finalizada la demanda realizada por el exdiputado hacia el congresista del Socialismo Democrático por presuntas injurias y calumnias en su contra en el marco de la investigación por el denominado caso líos de platas políticas, en relación a los convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, ligadas en especial a Revolución Democrática.

El conflicto en particular se generó luego que Espinoza dijera a través de la red social X que Jackson era el “líder de la banda” tras el robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social en 2023, con lo cual la defensa del exministro argumentó que desde el 2017 el parlamentario mantenía una clase de fijación con él.

En diálogo con Tele13 Radio, desde Barcelona, España, donde desarrolla actividades académicas y profesionales, Jackson valoró el acuerdo en el tribunal de alzada al que llegó con el legislador socialista.

“La aclaratoria del senador reconoce el error en el que se me asocie a un delito, lamenta el daño a mi honra, y obviamente elimina el tuit, así que claramente no es lo que probablemente toda mi base o todo lo que a otra persona hubieran esperado, pero yo al menos creo que es un paso adelante”, expresó.

Y luego agregó: “Espero que las otras dos causas (contra el empresario Jorge Errázuriz y la UDI) también sigan avanzando por el mismo carril. Yo siempre con la disposición de llegar a arreglo, en el sentido de cuando hay genuinos cambios de ánimo respecto a lo que se me imputó, pero obviamente que eso necesita de dos partes”.

Así mismo, planteó que para él las críticas políticas “siempre han sido parte del ejercicio de la política, de los 12 años que he estado en algún rol, ya sea de dirigencia o representación política más formal, así que nunca he tenido ningún problema con la crítica política, pero no todo vale, y por eso cuando se imputan delitos, yo dije que había un límite, y por eso quería que se rectificara”.

En entrevista con La Tercera, el fin de semana Espinoza reflexionó sobre el resultado del proceso judicial y mencionó que se ha concluido “satisfactoriamente un conflicto que no es conducente a nada”.

Eso sí, explicó que aquello no significa que no realizará críticas vinculadas al caso “líos de platas”.

“No es un acuerdo para un silencio recíproco. Yo no cedí a tres peticiones explícitas de la defensa del exministro, que desde mi punto de vista coartaban mi libertad de expresión. Ellos querían que pidiera excusas públicas, cosa que no ocurrió. Hice una aclaración. Querían que no opinara más del caso Convenios, que nunca más emitiera crítica política respecto a Giorgio. Eso es imposible, tanto para él como para mí”, señaló al respecto.