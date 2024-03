Carmona (PC) critica a presidente del CDE por adelantar “posibles” querellas contra Jadue: “Le pediría mayor sobriedad”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, salió esta noche a criticar al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien afirmó el miércoles que el organismo está evaluando la presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en las cuales no descartó incluir el delito de cohecho.

En declaraciones a CNN, el presidente del CDE, Raúl Letelier, indicó que el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta “ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.

Esto, en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía -y en la cual Jadue ya declaró como imputado- por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Consultado por la presentación de posibles querellas, el jefe del CDE indicó que “lo estamos evaluando” y al ser requerido sobre si en esas acciones se imputará el delito de cohecho, Letelier respondió que “hemos percibido la presencia de conductas ilícitas”.

Tales declaraciones fueron rechazadas fuertemente por el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien en el programa Estado Nacional indicaron que el presidente del CDE fue “imprudente” al adelantar “posibles” querellas, sin que haya una resolución a firme al respecto.

Asimismo, fue más lejos y afirmó que este tipo de declaraciones sacan el foco de otros temas importantes, como el que envuelve al abogado Luis Hermosilla, implicado tanto en el caso Audio como en la caída del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

“Lo primero, dejemos que las instituciones funcionen. En este caso, no tengo ninguna dificultad en asumir que todas las investigaciones, que por lo demás tienen su tiempo, van a terminar con una claridad absoluta de que, mediante la actuación y la gestión de Jadue como alcalde de Recoleta, no hay dolo de él como persona. Eso me tiene sin cuidado”, sostuvo Lautaro Carmona.

“Mi opinión es una opinión política, por eso dije ‘dejemos que las instituciones funciones’, yo no estoy suplantándolas”, aclaró, para luego señalar que “me llama profundamente la atención que el presidente del CDE haga saber, casi oficiosamente, algo que no ha validado en el consejo. (Letelier dice) ‘se está estudiando (la presentación de una querella)’. Le pediría mayor sobriedad”, destacó el timonel comunista.

Agregó que “están de por medio delitos de marca mayor como los que instala Hermosilla, las conversaciones con (el exministro Andrés) Chadwick, con el exjefe de la Policía de Investigaciones, estamos enfrentando un tema de descomposición ética, valórica, de marca mayor. No están los tiempos para empezar a especular y hacer un juego de ‘estamos estudiando’. O acierta y afirme y asume las consecuencias”.

Consultado si Letelier fue imprudente en sus declaraciones, Carmona sostuvo: “Todos los que sepan que estas cosas son corporativas, dirían que fue imprudente, más allá de lo que yo diga”.

Luego, requerido si cree que existe una persecución contra el alcalde Jadue, Carmona sostuvo que “me temo más que se está cambiando el foco, porque después de los dichos de (el senador PC Daniel) Núñez, después de este anuncio (…) no existió más el señor Hermosilla. Estábamos en un tema de comprometimiento de la solidez de estado en una cuestión de marca mayor, que es la seguridad del estado, y eso ya no es tema, eso no es preocupación, se cambió el foco”.

En este sentido, agregó que “él (Letelier) adelantó una cosa que no contribuye en nada. Ni ayuda a que la investigación camine más rápido ni a que se desenmascare más luego no sé qué… Solo advierte y pone un foco. Entonces me llama la atención por qué el otro foco ya no existe”, relevó.