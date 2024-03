Las claves de la declaración de Daniel Jadue ante la Fiscalía

El 15 de noviembre del 2023 llegó a declarar hasta las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco de la indagatoria por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

El testimonio que quedó consignado en 17 páginas, Jadue descarta la comisión de delitos y explica las razones de los convenios entre la asociación y la firma. Justifica, además, la adquisición del medicamento Interferón, el cual fue importado desde Cuba para enfrentar el Covid-19.

Jadue partió criticando ante los fiscales a la “industria de la salud”, como también el manejo del gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia. “Durante la pandemia, la situación de catástrofe era tal, que nuestra gente estaba muriendo abandonada en sus casas a causa del mal manejo del gobierno de turno en la primera etapa de ésta, lo que incluso nos llevó a interponer una querella contra las autoridades de la época en medio de la desesperación por tratar de salvar vidas, con el país semi paralizado, con el estado en situación de shock y con las municipalidades”, dijo.

Para enfrentar esa situación, detalló, que desde la Asociación que presidía decidieron colaborar en la crisis, destacando el rol de las denominadas “farmacias populares”.

Desde esa posición, dijo, “la Pandemia llegó a nuestro país en el mes de marzo del 2020 y el pánico se apoderó de las administraciones locales, que tuvimos que operar en medio de una desinformación casi total debido al secretismo que se impuso desde el Ministerio de Salud, respecto del manejo de la Pandemia, dejando casi totalmente fuera de la toma de decisiones a los servicios locales de salud. De hecho, los municipios solo nos enterábamos de aquellos casos que concurrían a nuestros consultorios con los síntomas y les hacíamos seguimiento, pero no poseíamos ninguna información de aquellos que se dirigían a los hospitales públicos o a las clínicas privadas para enfrentar la enfermedad”.

Al inicio de la crisis, agregó “propuse públicamente al Gobierno, en mi rol de Presidente de la misma, la posibilidad de importar el Interferón Cubano, que en dicho país mostraba alguna capacidad para mitigar los efectos de la enfermedad en algunos pacientes. La respuesta de las autoridades competentes fue negativa.

“No leo lo que firmo”

La adquisición del medicamento costaba $250 millones por 180 mil dosis, sin embargo, el contrato no prospero y fue cuestionado por los concejales de Recoleta.

Jadue explicó a los fiscales que “en abril de 2021, el Secretario Ejecutivo, nos envió una breve carta dando cuenta de los avances del Convenio con la Universidad de Concepción y de la obtención del permiso del ISP para los planos del laboratorio para la producción del medicamento y nos acompañó dicho permiso, solicitando a la Municipalidad de Recoleta, concurrir con el aporte de la segunda cuota extraordinaria para la producción de 180 mil dosis que luego de aprobadas y producidas, serían entregadas a esta Municipalidad para ser utilizadas de manera experimental en nuestro servicio de atención primaria, mediante protocolos que serían acordados oportunamente entre la Universidad y la Contraparte Técnica de la Municipalidad”.

Esa carta, el alcalde no la leyó, pues aseguró que “los documentos y cartas no pasan por mí, más bien llegan a la oficina de partes quien se los remite a la administradora”. En esa misma línea agregó: “Hago presente que tampoco conocía los hitos de dicho convenio, debido a que no leo lo que firmo, por eso existe una cadena o un grupo de personas que lee y revisan la totalidad de convenios y documentos que llegan, como la Dirección Jurídica y la Dirección de Control”.

Cajas en el PC

Los representantes legales de Best Quality han declarado ante la Fiscalía que Jadue habría “presionado” para donar una serie de insumos en la sede del PC en Recoleta, algo que el edil negó ante los investigadores.

“Fui informado por la prensa que, el mismo proveedor decía que esos productos supuestamente solicitados por mí, lo que niego nuevamente de manera rotunda, fueron dejados en el local del Partido Comunista de Recoleta. Al respecto puedo decir lo siguiente. Primero, desde mi llegada a la alcaldía de Recoleta abandoné todas mis responsabilidades partidarias en la comuna y me aboqué exclusivamente a mis responsabilidades como alcalde”, dijo.

Agregó que no tiene las llaves de esa sede del PC y que “lo único que hay acá es un proveedor de ACHIFARP que hizo tratos comerciales directa y única y exclusivamente con el Secretario Ejecutivo de la Asociación, y que ante el atraso en los pagos comprometidos, decidió presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas para realizar daño a la persona del presidente de la Asociación en su calidad de pre candidato presidencial”.