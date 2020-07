Senador Moreira (UDI): “Votaré a favor del retiro de los fondos de las AFP”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira anunció esta noche que votará a favor del proyecto de ley que permite a los afiliados a las AFP retirar el 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a los problemas económicos derivados de la pandemia de Covid-19.

De esta forma, a la iniciativa le faltaría solo un voto de Chile Vamos para sortear su paso por la Cámara Alta el próximo miércoles, ya que necesita de 26 votos, 24 de los cuales están ya asegurados por parte de la oposición.

“Mi voto será favorable. Asumo las consecuencias. Mi partido ha tenido una actitud de demasiado arrebato, no nos puede censurar, se ha puesto quizás al margen de la ley, usted ve la cantidad de denuncias”, afirmó Moreira, luego de que la madrugada del jueves la comisión política de la UDI decidiera pasar al Tribunal Supremo del partido a los cinco diputados que votaron a favor de la iniciativa en la Cámara Baja, tres de los cuales presentaron hoy su renuncia a las filas del gremialismo.

"Yo jamás he visto en en la declaración de principios de la UDI que exista algo relacionado con lo que se refiera a defender las AFP. Yo defiendo a los chilenos", destacó Moreira, cuyo hermano Christian fue uno de los diputados que ayudo a que la iniciativa se aprobara en la Cámara Baja.

"Yo he sido siempre una persona de una sola línea, consecuente, de principios y convicciones. Quizás a algunos les va a molestar esto, pero yo, Iván Moreira, o los hermanos Moreira, no aceptamos amenazas de ninguna índole", indicó .

Votos de Chile Vamos

Consultado sobre una eventual renuncia a la UDI, el senador Moreira indicó que "creo que no es el momento de hablar de los diputados que renunciaron ni hablar del tema si yo voy a renunciar o no. Son temas que ya veremos".

Agregó que no se puede desconocer el esfuerzo hecho por el gobierno para enfrentar la crisis. “Yo lo valoro (pero) necesitamos algo más. Yo no veo que el mundo se vaya a acabar porque la gente saque el 10%”, manifestó el parlamentario.

Finalmente, requerido sobre la posición de David Sandoval y José Miguel Durana, senadores de la UDI que se han declarado en reflexión sobre su voto, Moreira, aunque indicó que “esta decisión es personal”, sostuvo que con ambos “tenemos las mismas aproximaciones. Y ellos tendrán que resolver. Yo espero que me acompañe Juan Castro de Renovación Nacional y José Manuel Ossandón”.

"A mi lo que me violentó, (para) tomar esta decisión de hacerlo hoy día, es que a mi nadie me amenaza. Ni en los peores momentos de mi vida política, de mi vida personal, siempre las he enfrentado (...) y esta vez no me voy a amilanar", resaltó Moreira.

El senador UDI agregó que “no se equivoquen, no le estoy haciendo el juego a la izquierda, estoy cumpliendo un deber, que es ayudar a la gente (...) Hoy día estamos solo a un voto y yo creo que es voto lo tenemos”, concluyó.