Senadores de oposición llaman al gobierno a respaldar “mutualización” tras acogerse en el TC requerimiento sobre ley corta de isapres

Distintos parlamentarios de oposición reaccionaron este jueves, luego que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera el requerimiento por la Ley Corta de Isapres en contra del mecanismo de mutualización para calcular la deuda de las isapres con sus afiliados, tras un fallo de la Corte Suprema.

Con esto, el ítem correspondiente a la mutualización fue declarado inconstitucional por los ministros de la instancia, que por seis votos contra cuatro, decidieron acoger la presentación que fue realizada por 17 senadores -entre ellos, por Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Claudia Pascual (PC)- y respaldado por el gobierno.

Los legisladores buscaban dejar sin efecto la mutualización, mecanismo que hasta hoy estaba plasmado en la redacción del proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y que busca compartir costos y riesgos, con lo que se reduciría el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

En esa línea, los distintos parlamentarios se volcaron en X (antes Twitter) para compartir sus impresiones tras el fallo del TC.

El senador integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Sergio Gahona (UDI), sostuvo que “el fallo del Tribunal Constitucional respecto de la mutualización indica que es materia de seguridad social y, por tanto, una iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lo que tiene que venir ahora, es que el gobierno se allane y sea el gobierno quien presente la indicación en el Congreso, de tal manera de darle viabilidad y patrocinio a la iniciativa de la mutualización”.

“Si el gobierno de verdad quiere que el sistema de isapres no quiebre, tiene que buscar los mecanismos para que esto ocurra y una posibilidad seria, es la mutualización, así que ahora la decisión es del gobierno si acoge o no la mutualización, esperamos que eso ocurra en los próximos días”, emplazó al Ejecutivo.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, afirmó que el debate por este mecanismo “no está cerrado” y que “el Tribunal Constitucional sólo resolvió algo formal: quién tiene iniciativa para presentarlo”.

En ese sentido, añadió que “la salud de millones hoy depende de que el gobierno asuma su responsabilidad y hagan suya la mutualización”.

La presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, se preguntó “¿cómo sigue el trámite en la Cámara de Diputados? ¿Cuál será la solución al problema de salud del Ejecutivo? ¿Recogerá Ejecutivo la propuesta de nuestra diputada Joanna Pérez de capitalismo popular?”.

“El año 2023: 44.000 muertos por no atención de salud. ¿Cuántos deben morir en 2024?”, sostuvo.

Su par y vicepresidente del partido, el senador Matías Walker planteó que “el TC no declaró inconstitucional la mutualización, sino que por mayoría de 6 a 4 consideró que era materia de iniciativa exclusiva del ejecutivo. (...) El gobierno debe optar por una forma que evite un colapso del sistema”.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud en la Cámara Baja, donde se tramita el proyecto, manifestó que “el Tribunal Constitucional falló y ha señalado que el tema de la mutualización no es de competencia de los parlamentarios, es una materia exclusiva del Presidente de la República, por lo cual, la única forma que ésta pueda discutirse o pueda presentarse es mediante una indicación patrocinada por el Ejecutivo, cuestión que no va a suceder, porque el Ejecutivo, según su parecer, ha dicho que no le convence esta forma, ya que lo ve, según su opinión, como una forma de perdonar a las Isapres”.

En ese sentido, añadió que en medio de tramitación actual del proyecto “lo más probable es que se rechace lo que llegó del Senado. Lo que suceda también en la Cámara de Diputados va a ser distinto a lo del Senado. Esto va a terminar en una comisión mixta. Y lo más sano, pensando en los pacientes, en la gente que está enferma, en la gente que está en lista de espera, en la gente que no quiere que quiebren las clínicas, en la gente que de verdad hoy día está sufriendo, en la gente más vulnerable, es que la Comisión de Salud termine rápidamente, en menos de un mes y tengamos una salida siempre pensando en los usuarios, especialmente en la gente más vulnerable”.