“Si hay voluntad, hay tiempo”: Servel refuerza que “no podemos renunciar con anticipación a buscar fórmulas” de habilitar el voto a personas con Covid-19

“Si hay voluntad, hay tiempo”, reforzó este domingo el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría. Esto, en relación a la posibilidad de que personas con Covid-19 puedan ejercer su voto en el plebiscito constituyente del próximo 25 de abril.

Hace unos días, Santamaría había planteado la idea de que se habilitara el voto domiciliario para estos casos. Sin embargo, el que las personas contagiadas con el virus puedan sufragar desde sus hogares es una puerta que ya está cerrada para el gobierno.

El Presidente Sebastián Piñera reiteró que -a menos de 60 días de la elección- una reforma al sistema electoral sería “inviable”. El vocero Jaime Bellolio, en esa línea, sostuvo que “me parecería que parecía irresponsable empezar a cambiar las reglas” a dos meses del plebiscito.

Hoy, en conversación con Mesa Central de Canal 13, Patricio Santamaría fue consultado nuevamente por tema y por el argumento de que ya no hay plazo para implementar algún tipo de mecanismo que permita que los pacientes con Covid-19 puedan votar en octubre. “Si hay voluntad, hay tiempo”, fue su respuesta.

“Me da la impresión que cuando uno juega un rol que tiene la finalidad defender derechos, no debe dejar nunca de buscar hasta la última solución. Ahora si no se puede, hay un refrán que dice que ’a lo imposible nadie esta obligado’, pero no podemos renunciar con anticipación a buscar fórmulas”, aseguró.

En su opinión, “la única salida era ésta, el llevar la urna a la casa. No lo habíamos conversado (en el Consejo Directivo), pero sí todos estábamos buscando alguna solución para los efectos de que se respetara el derecho de las personas para poder votar”.

La idea del voto domiciliario -explicó- fue un “planteamiento personal”. En esa línea, “yo aventuré una fórmula que puede gustar o no (...) hoy el Ejecutivo cerró ese capítulo, pero he visto apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, parlamentarios (...) Estamos atentos a lo que pueda ocurrir”.

Ahora que el referéndum se lleve a cabo “depende de la condición sanitaria” y “de la decisión que tomen los poderes colegisladores”, expresó Santamaría y agregó que “mientras la Constitución le ordene al Servel realizar el plebiscito el 25 de octubre, el plebiscito va si o sí”.