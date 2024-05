Tras arremetida de Kast contra Boric: Monsalve dice que “no es un lenguaje propio de quienes aspiran a conducir el país”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este lunes a los polémicos dichos del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en la cumbre del partido político Vox en España calificó al Presidente Gabriel Boric de “travesti político”.

“Hoy nos gobierna un ‘travesti político’. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente woke y generó mucho escándalo en Chile, esto va a generar más escándalo. Pero no es una falsedad”, dijo Kast el domingo en Madrid.

16/05/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Las palabras del exdiputado UDI, quien ya confirmó su intención de tercera candidatura presidencial, cayeron mal de manera transversal en el mundo político.

Bajo ese marco, el subsecretario al ser consultado por la prensa sobre el tema, respondió que “no me gusta entrar en ese debate porque no me parece que sea un lenguaje propio de quienes cumplen funciones públicas, sobre todo de quienes aspiran a conducir el país”.

“No me gusta ni darle importancia a un lenguaje que no le hace bien a la política, no le hace bien al debate público, no le resuelve ningún problema a los chilenos, y solo tensiona el ambiente político. Los desafíos que tiene el país requieren colaboración, unidad y altura de miras”, agregó.