Yasna Provoste critica anuncio del gobierno respecto al IFE: acusa “portazo” y “show mediático” del Ejecutivo

“Yo siento que es un portazo”. Con estas palabras la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) resumió lo que fue el anuncio del gobierno este mediodía respecto a la presentación de un proyecto para subir el monto del IFE, en relación a la línea de la pobreza, excluyendo al 10% de familias con más ingresos.

La propuesta dada a conocer desde La Moneda por los ministros de la Segpres, Juan José Ossa y de Hacienda, Rodrigo Cerda, considera abarcar al 100% de quienes estén inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), excluyendo a quienes estando en dicho registro pertenezcan al 10% más rico del país. Si bien los secretarios de Estado dijeron que esperaban presentar pronto dicha iniciativa no se dio plazo ni tampoco monto.

Justamente esta situación fue la que molestó a la presidenta del Senado quien ha encabezado por parte de la oposición los diálogos en el marco del acuerdo por los “mínimos comunes” que el gobierno tiene con el Congreso.

“Siento que el gobierno hace una conferencia de prensa esta tarde para hacer una especie de declaración de intenciones y esa etapa ya pasó hace mucho rato. Creo que es un portazo también a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis”, indicó la senadora por Atacama en diálogo con CNN Chile.

“Nosotros hemos hecho una propuesta seria, una propuesta clara y precisa. Hemos propuesta una Renta Básica Universal que sea de un monto de un 30% sobre la línea de la pobreza. Queremos asegurar dignidad a las familias de Chile. Y creo que esta intervención de parte de los ministros del gobierno del Presidente Piñera, es un show mediático sobre las ayudas a las familias. No presentan ninguna sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha. Dicen ‘avanzaremos a un ingreso universal, vamos a incrementar el monto de los beneficios’, pero no son capaces de decir cuándo ni cuánto. La gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades, estos puntos de prensa que no tienen ningún sentido”, agregó la también exministra de Estado.

En ese mismo sentido, Provoste aseguró que “hoy estamos frente a un gobierno que vuelve a la lógica anterior a esta conversación, que son puros titulares, letra chica, y creo que eso no lo resiste más este país”.

Reunión con la Segpres

La presidenta del Senado también informó que durante esta tarde sostendría una reunión con el ministro Ossa, la cual realizan todos los jueves de coordinación legislativa, en donde le manifestaría algunos de estos puntos.

“Le voy a plantear con mucha claridad al ministro Ossa que necesitamos que se apure, en que escriba los proyectos de ley, que le pongan números, que no nos digan puros titulares. Aquí necesitamos que exista claridad por el bien de las familias. Este gobierno está en una lógica del regateo y nosotros estamos absolutamente convencidos de que con las necesidades de la ciudadanía no se regatea. Lo que le diría al gobierno es que dejen de jugar con los chilenos y chilenas”, dijo.

Y agregó: “Me parece que hoy con este punto de prensa que ha convocado los ministros de Hacienda y Segpres, se reinstala esta lógica de que la derecha y el gobierno lo que espera es que cada cual se siga salvando con sus ahorros individuales. Y lo que han dicho los ministros en la tarde es más de lo mismo”

“Vemos que este es un gobierno que no cree en la solidaridad, que no cree en la colaboración”, cerró.

Senadores de oposición de la Comisión de Hacienda

Durante esta jornada también se conoció una declaración emitida por los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda: Ricardo Lagos (PPD), Ximena Rincón (presidenta de la instancia, DC) y de Carlos Montes (PS).

“El Gobierno, ante el escenario electoral del fin de semana, evita responder de manera clara y de cara a la ciudadanía sobre una propuesta de nuestro sector trabajada públicamente, consensuada y con sustento técnico, que va en directa ayuda de la familias y pequeñas y medianas empresas del país”, aseguraron los legisladores.

Agregaron que “la respuesta del Gobierno es difusa, sin números claros y hecha solamente para evitar entregar una respuesta negativa que pueda repercutir negativamente en los resultados electorales en su sector. En definitiva, el Gobierno antepone a las necesidades de los chilenos una respuesta electoral, con cálculo político y sin consideración alguna a las urgencias sociales que el país requiere”.

“Hacemos presente nuestra convicción de que es el Estado quien debe ir en ayuda de las personas y que la discusión de estas medidas debe ser en el Congreso de cara a la ciudadanía, con escucha activa y capacidad de diálogo del Gobierno. Sin embargo, lo anterior no se hace posible si el gobierno ni siquiera entrega una respuesta directa a las propuestas entregadas, y permite que el cálculo electoral de su sector se anteponga a las necesidades sociales. Con esta respuesta, lo único que hace el Gobierno es rechazar la urgente ayuda a los chilenos”, cerraron.