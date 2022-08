Cómo proteger el pelo teñido: consejos y precauciones

Durante los últimos años la tecnología ha avanzado enormemente y para que no sea pan para hoy y hambre para mañana, es fundamental estar al tanto de esta evolución y así mantener no sólo la apariencia, sino también la salud del cabello.

En este tema, lo primero que debemos entender es que existen varias técnicas de teñido. La peluquera y dueña de Mi Jacarandá (@mi_jacaranda) Andrea Silva, explica: “Están las tinturas que cubren las canas en un 100%. También están las tonalizantes que matizan la cana, ya que hay algunas que no toman perfectamente el color; quedan como visos y luego se asoma solamente el crecimiento. Y finalmente está la henna, que también matiza y que en su mayoría va perdiendo el pigmento con el lavado”. Las tinturas con amoníaco resecan mucho el pelo, por eso -si no se protege o si no se le da el cuidado adecuado- el cabello se puede ver maltratado tras su uso, por lo que en esos casos siempre se aconseja complementarlo con masajes de hidratación y/o nutrición. La dermatóloga de la Clínica Alemana, Dra. Francisca Daza (@franciscadazadermatologia) se refiere a ese mismo tema: “Se recomienda elegir las tinturas sin amoníaco, ya que esas son las que más dañan. Otra sustancia que también se puede considerar ‘dañina’ es el PPD (parafenilendiamina)”. PPD es una molécula que interviene en el cambio del color, pero que por su agresividad, las regulaciones no permiten que compongan sobre un determinado porcentaje del tinte, ya que en caso contrario podría afectar la piel y causar alergias.

¿Qué es lo que pasa cuando se tiñe el cabello?

Para eso es necesario comprender la estructura del pelo, compuesta (de adentro hacia afuera) por la médula, el córtex y la cutícula. “Lo que sucede técnicamente cuando se tiñe el pelo es que se abre la cutícula, entran los pigmentos, se cierra la cutícula y el pigmento queda adherido al córtex del pelo”, señala Andrea Silva.

Antes de teñir, es importante que el peluquero(a) revise el estado y firmeza del cabello: “A partir de eso uno procede, eligiendo una tintura en relación con la calidad del pelo. Los tonalizantes son suaves, por lo que no deterioran tanto. Las tinturas antiguas, con amoníaco, son más fuertes. Además hay nuevas tecnologías en base de aceite que dejan algunos pelos suaves e hidratados, pero que no son convenientes para los cabellos grasos, ya que pueden empeorar el sebo”.

A pesar de las razones estéticas por las que las personas eligen teñir su pelo, el procedimiento tiene efectos que en ocasiones podrían perjudicar: “El pelo va a cambiar y en muchos casos se va a oxidar”, dice Andrea, “pero siempre hay que considerar que todos son distintos y pueden reaccionar de distinta manera”. El peluquero Diego Marcon (@diegomarcon) agrega: “Si es una decoloración muy extrema la cutícula puede quedarse muy abierta y muchas veces hace que la textura de la fibra capilar cambie”.

También hay que tener en consideración los aspectos médicos al momento de teñirse. La Dra. Daza, señala: “Es importante recordar que a las personas que tengan alergia o irritaciones del cuero cabelludo o alguna patología como psoriasis, alopecia grave o severa, de causa inflamatoria, se les recomienda no teñirse”. La especialista también desmiente el mito que dice que las tinturas podrían dar riesgo de cáncer: “No es verdad, no se ha comprobado nada con respecto a eso. Los productos que venden ahora son mucho más puros, antes contenían mucho amoníaco”, pero la dermatóloga igualmente aconseja teñirse el pelo lo menos seguido posible.

Algunas recomendaciones de los especialistas:

- Después del procedimiento es fundamental usar un champú adecuado para pelo teñido. Andrea Silva señala: “Por ejemplo, si se usa un champú para limpieza profunda, no le estamos haciendo ningún favor a la tintura. En el caso de tener pelo graso hay que tener una muy buena configuración, porque en general los champús para pelo graso son bastante astringentes y ‘barren’ mucho”.

- Los especialistas aconsejan hidratar el pelo más de lo normal cuando está teñido, usando aceites, por ejemplo. “Se puede usar aceite de oliva, de coco o de almendras a modo de sérum nocturno”, dice Andrea. También es bueno realizar masajes capilares después de teñir.

- Y, por supuesto, siempre es recomendable asesorarse con un experto al momento de teñirse el pelo: “Es el profesional quien tiene el conocimiento para evaluar qué tipo de proceso se puede y no se puede realizar; como, por ejemplo, quien entiende hasta dónde se puede llegar con una decoloración sin exponer demasiado el pelo”, concluye Diego Marcon.

