¿Adiós a compras en Aliexpress y Shein?: proyecto del gobierno termina con exención tributaria a importaciones menores a US$41

¿Se acaba el atractivo de las compras pequeñas en Aliexpress y Shein?. A mediados del año pasado, ya estaba sobre la mesa la idea de terminar con la exención de IVA a productos importados de hasta US$41. Esa posibilidad ayer se confirmó, cuando el gobierno anunció el proyecto de ley de cumplimiento tributario.

En el marco de la iniciativa que contempla medidas para combatir la informalidad, uno de los puntos que dio a conocer el Ministerio de Hacienda establece que: se termina con al exención tributaria para bienes importados que tienen un valor menor a US$41.

Hoy en día, cuando un usuario realiza compras en sitios extranjeros debe pagar el arancel aduanero (6%) y el IVA (19%). Sin embargo, cuando las compras son ocasionales, no tienen fines comerciales y el monto no supera los US$41, quedan exentas de dichos pagos. Hasta abril de 2023, el monto era menor y llegaba a los US$30.

El arancel aduanero se calcula sobre el Valor CIF de la mercancía -el cual incluye el valor del producto en el país de origen, así como los costos de flete y seguros asociados al transporte hasta el lugar de destino-. El IVA, en tanto, se aplica sobre el valor CIF y el arancel aduanero.

Cuando se planteó la posibilidad de eliminar esta exención, desde el Ministerio de Hacienda, dijeron que la medida apunta a reducir el espacio de evasión del pago de IVA en la importación de bienes.

Desde Conadecus, cuestionaron esta medida, y la catalogaron como una aberración para los consumidores.

“Es una mala medida, una mala propuesta eliminar esta exención, y esta franquicia que tienen los consumidores de hacer importaciones exentas de impuestos por US$41. Estamos hablando de un monto de poco más de $30.000 que puede importar un consumidor con exención de impuesto. Esto no va en la línea de lo que proponen las cámaras de comercio o el comercio mismo. Esto no compite con ellos. Muchas veces son productos que no se encuentran en el mercado chileno”, dijo Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

Y agregó “que paguen impuestos nos parece una aberración. Son la única franquicia que tienen los consumidores en Chile, en que pueden comprar productos sin impuesto. Los consumidores chilenos pagan por todo. Son los que llevan la mayor carga de impuesto en el país, son los que aportan a la recaudación. Más del 50% de la recaudación tiene que ver con el IVA que pagan los consumidores. No apunta a eliminar al comercio ilegal”.

Mientras que desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), ven con buenos ojos la medida, ya que ven que podría combatir el comercio informal.

“La eliminación de la cláusula de mínimos (US$41) para las compras desde el exterior constituye una acción concreta para combatir la informalidad que se abastece a través de comercio online transfronterizo, sin embargo, más relevante y efectivo nos parece asegurar el cumplimiento tributario a través de la retención del IVA directamente en los medios de pago utilizados para dichas compras. De esa forma, se eliminan de raíz los incentivos a buscar fórmulas para evadir impuestos en esta actividad”, plantearon desde la CCS.