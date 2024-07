Comercio en pie de guerra por feriado irrenunciable para las elecciones incluido en veto del gobierno

El veto presidencial ingresado por el gobierno por la reforma electoral para extender a dos días la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, incluyó que el domingo 27 de octubre sea feriado irrenunciable. Pero además de los idas y vueltas del veto y todo lo que ello generó, ahora arrecian las críticas hacia el Ejecutivo de un sector en particular: el comerio. Ellos ahora levantan su preocupación debido a que la medida -de aprobarse- perjudicaría “a miles de medianos y pequeños empresarios, consumidores y a la economía”.

Así lo planteó, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich: “Parece un absoluto despropósito que el costo de los cálculos políticos lo pague nuevamente el comercio. Nuestro sector, el primer empleador del país, si considera los de octubre, podría llegar a 15 días de cierre por elecciones en cuatro años”.

Pero ella no es la única. Y es que si bien por ahora la atención se la ha llevado la discusión sobre si multar o no -y a quiénes- a aquellos que no voten, con críticos y detractores de lado y lado, el comercio alza también la voz, toda vez que a en los albores del proyecto de elecciones en dos días no existía un feriado irrenunciable. En el comercio, dicen, no se justifica un día de trabajo -e ingresos- perdido. Sobre todo, agregan, luego del escenario económico reciente.

5 octubre 2023 Fachada Bolsa de Comercio. Foto: Andrés Pérez

En tal sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, señala a La Tercera que desde los gremios se creía que este era un tema que el Senado ya había zanjado para entregar un respiro al comercio. Desde su mirada, el instalar un feriado irrenunciable uno de los días de las elecciones le hace un “flaco favor” a las pymes “y en definitiva a todo el sector”. Y da sus razones: “La insistencia del Ejecutivo obedece a presiones que nada tienen que ver con el compromiso tantas veces declarado de reactivar la economía. Desde el comercio esperamos que ese compromiso se traduzca en hechos concretos y este veto nos demuestra que la convicción no era tal”.

Mientras, el gerente general de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, Gonzalo Errázuriz, ejemplifica que agregar este feriado impactaría a alrededor del 80% de los trabajadores del comercio, que reciben comisiones por ventas, que se acrecientan especialmente los fines de semana.

SANTIAGO - CHILE - FERIA DEL DISCO B MUSIC - LOCAL - FACHADA - VISTA - FRONTIS - INDUSTRIA - MUSICA - COMERCIO

Además, cree que los derechos de los ciudadanos se verían afectados, según Trusich, puesto que la ley restringiría sus libertades durante el día de las votaciones. “Llamamos a considerar las necesidades de las personas antes que los intereses políticos y, de paso, ayudar al comercio formal en vez de regalarle espacio al cada vez más amplio comercio ilegal”.

Gremios que agrupan a comercio, turismo y centros comerciales han levantado su preocupación frente a la decisión que, creen, afectaría la reactivación del comercio y alejaría a turistas.

“Una de nuestras prioridades es la reactivación económica del centro histórico de Santiago y estábamos satisfactoriamente de acuerdo con las medidas propuestas, donde (al principio) se permitiría abrir al comercio los dos días. Esperamos que esta propuesta, que ya había sido aprobada en el Senado, se mantenga, ya que sería un respiro para el comercio, que ha ido aumentando sus ventas, pero estas señales siguen siendo equivocadas”, acotan desde el directorio de la Asociación Gremial de Turismo Centro Histórico de Santiago (TUCH).

Los gremios y asociaciones afirman, además, que los feriados irrenunciables impulsan el comercio ilegal establecido a nivel nacional.

Así también, debilita las posibilidades de elegir para los consumidores y constituye una “discriminación difícil de entender”, según explica Errázuriz. Apunta principalmente a pymes ya afectadas en otros procesos eleccionarios, así como galerías, strip centers y caracoles.

“Creemos que es fundamental que el comercio pueda operar de manera normal en periodos electorales, como ya sucede en países como Estados Unidos o España, donde las elecciones se realizan sin necesidad de cerrar el comercio”, cierra Errázuriz