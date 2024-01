Autoridad aeronáutica le quita dos frecuencias aéreas Santiago-Lima a SKY Airline por no uso y las volverá a licitar

La Junta Aeronáutica Civil (JAC), la autoridad que ejerce la dirección superior de la aviación civil en Chile y que depende del Ministerio de Transportes (MTT), resolvió declarar el abandono de dos frecuencias aéreas semanales de la estratégica ruta comercial Santiago-Lima que estaban en manos de la aerolínea SKY Airline y que quedaron abiertas a ser asignadas a otro operador.

Según fuentes del MTT, para adjudicarlas se realizará una nueva licitación en los próximos meses.

Esto ocurre luego de que la JAC llevara a cabo una controvertida licitación de frecuencias en octubre pasado, que dejó fuera a JetSMART debido a que sus ofertas fueron menores a las de sus competidores LATAM Airlines y SKY.

“Decláranse abandonadas dos (2) frecuencias aéreas semanales entre Santiago y Lima, y otros cinco puntos adicionales, con derechos de tercera y cuarta libertad, asignadas al operador aéreo nacional Sky Airline S.A. mediante Ord. N° 314 de 14 de julio de 2011, las que quedan en situación de ser asignadas a otro operador”, dice la resolución suscrita por el secretario general de la JAC, Martín Mackenna, con fecha 12 de enero. Los derechos de tercera y cuarta libertad son los que permiten a un operador aéreo desembarcar y tomar pasajeros, correo o carga tomados o destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

Entre Santiago y Lima existen 84 frecuencias de vuelos a la semana, de las cuales 46 las posee LATAM Airlines.

En 2023, Lima fue la segunda ciudad más visitada por chilenos después de Buenos Aires con 1,4 millones de pasajeros, según las estadísticas de la JAC.

SKY ahora quedó con 21 frecuencias, 17 de ellas indefinidas, una que vence en febrero de 2026 y otras dos que vencen en octubre de 2028, tres de las cuales obtuvo en la polémica licitación de octubre pasado.

La polémica

Hace tres meses, la JAC licitó 13 frecuencias aéreas Santiago – Lima, concurso en el que participaron las tres compañías aéreas chilenas LATAM, SKY y JetSMART. LATAM resultó vencedora de la licitación al adjudicarse 10 frecuencias por las cuales ofreció un total de $3 mil millones, ya que desembolsó hasta $318 millones por una frecuencia. De esta manera, la mayor aerolínea del país cuenta con 56 frecuencias en esta apreciada ruta.

SKY obtuvo las tres frecuencias restantes con una oferta global de $1.052 millones, y quedó con 23 frecuencias en total, las que desde la semana pasada se redujeron a 21.

Dado que JetSMART, que ofreció entre $30 millones y $73 millones por frecuencia, no logró ninguna, perdió nueve de las que tenía y se quedó sólo con cinco, que vencen en abril próximo. Esta aerolínea, propiedad del fondo norteamericano Indigo Partners, criticó el resultado de la licitación, pues favoreció a los operadores que cuentan con mayor posición de mercado. Además, sostuvo que esta licitación no debiera haberse realizado hasta que se resolviera una consulta hecha por la propia JAC en septiembre del 2023 al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sobre la inclusión de 23 frecuencias que LATAM posee en la ruta Santiago-Lima en una futura licitación. JetSMART no sólo respaldó la consulta de la JAC, sino que también acusó distorsión competitiva por las asignaciones de frecuencias y en especial por la entrega directa de estos permisos indefinidos a LATAM. Esta última se defiende con una resolución de 2011 que determinó las condiciones de la fusión Lan-Tam y que incluyeron estas frecuencias.