Cenas románticas, sexo y chocolates: las pasiones del Día de los Enamorados que impulsan el comercio chileno

San Valentín, el Día de los enamorados o el Día del amor y la amistad se festeja hoy en buena parte del mundo. Es una festividad de origen cristiano que conmemora las obras realizadas por el sacerdote San Valentín de Roma, particularmente la celebración de matrimonios cuando estaba prohibido durante la época de Claudio II.

1.752 años después de su muerte (fue sentenciado por desobediencia y rebeldía) el día de los enamorados también constituye una gran oportunidad de ventas para el comercio, especialmente en Chile en donde los niveles de liquidez aún están por las nubes.

¿Las parejas chilenas celebran San Valentín? Claro que sí. De acuerdo a un estudio de IPSOS el 67% de asegura que es probable o muy probable que festeje dicha fecha, frente a un 4% no está seguro y un 29% dice que no lo celebrará.

En ese sentido, Chile supera al promedio mundial (55%) y es el cuarto país del mundo donde más personas piensan celebrar el día de los enamorados, sólo superado por Estados Unidos (75%), Sudáfrica (74%) y Perú (69%).

“Este es uno de los eventos importantes de consumo del año, y vemos que moviliza a distintas industrias. Las personas en Chile están priorizando actividades in home en este año, pero eso no quiere decir que no se vaya a invertir en crear un buen momento con la pareja, sino que podemos esperar mayores compras de especialidades en supermercados y por internet este fin de semana” nos cuenta Felipe Lohse, Lider de Marketing Strategies & Understanding en Ipsos Chile.

Cena romántica

El sector gastronómico y hotelero es el que más rédito obtiene con esta conmemoración ya que, según el estudio global de Ipsos, las parejas tienen como primeras preferencias tener una cena romántica en un restaurante (40%) o en casa (46%).

“En efecto hay un mayor interés por reserva en los hoteles y restaurantes en estas fechas tan importantes. El 14 de febrero es uno de los mejores días de venta del año, comparable al nivel de la fiesta de Año Nuevo o el día de la Madre” dijo Andrés Barraza, gerente Corporativo de Hoteles, Alimentos y Bebidas de Dreams.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Maximiliano Picalló, comentó que el mes de febrero es más lento para restaurantes que se encuentran en ciudades que no son turísticas, pero siempre se preparan de manera especial para esta fecha ya que suele aumentar la demanda.

Día de los enamorados

“En esta fecha la demanda es diferente a un día normal, lo que tenemos son clientes que vienen en pareja, a veces en una mesa se pueden juntar dos, máximo tres parejas, pero lo normal es que sean mesas individuales. Y bueno, es un día lunes, es un día que normalmente es bastante lento para el sector gastronómico, pero dado esta fecha creo que deberíamos tener números positivos” declaró Picallo.

La gerenta comercial del restaurante Giratorio, Marcela Indo, afirmó que pese a la pandemia la demanda “es full” para este día. " Normalmente nosotros festejamos el mes del amor porque un día solo es muy poco para tantos enamorados”, afirmó.

Sexo y chocolates

Según Ipsos, luego de las cenas, el tercer plan de los chilenos es “hacer el amor” (36%) y en cuarto lugar regalar chocolates y dulces (34%). Y esto por supuesto que lo saben las principales chocolaterías.

La directora de Marketing de La Fête Chocolat, Francisca Santa María explicó que durante esta fecha venden un 20% más que un mes normal. “El Día de los Enamorados es una de nuestras celebraciones y campañas más importantes del año y por eso nos preparamos robusteciendo el stock de productos de línea y desarrollando una edición limitada para regalar”, aseguró la ejecutiva.

“Este año en particular, lanzamos nuestra edición limitada con una preventa exclusiva por nuestra página web que fue todo un éxito, y que reafirmó el interés de las personas por comprar con anticipación a través de canales digitales. Hoy, a cinco días de la campaña, ya contamos con más del 90% de los productos de edición limitada vendidos”, agregó.

En la misma línea, desde la chocolatería Moulie, la brand manager Virginia Irarrazabal comentó a Pulso que el día “Desde hace un par de años ha ido tomando cada vez más relevancia. Adicional a los productos especiales que hacemos cada año, vemos un aumento generalizado en la demanda de todos los productos”.

Comercio electrónico

Quizá no es tan romántico, pero el ecommerce también tiene algo que decir para estas fechas. De acuerdo a un reporte de MercadoLibre, al analizar el comportamiento de las ventas en el sitio desde el 27 de enero al 9 de febrero, observan que los productos asociados a esta celebración se están vendiendo un 50% más que el año pasado en la misma fecha.

“Esto puede aumentar estos días, ya que muchos usuarios realizan sus compras con poca anticipación, incluso, el día antes”, dijo Ignacio Hevia, director comercial de Mercado Libre Chile.

Pero día de los enamorados contiene especie de paradoja. Es que entre aquellos que no lo celebran, un 55% lo ve precisamente como algo muy comercial, seguido de lejos por un 33% que no ve este día como parte de sus tradiciones o un 11% porque lo consideran muy caro (hay un 8% que lo encuentran muy anticuado).