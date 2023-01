Concha y Toro tras fuerte temporal en California: “No hemos perdido ni una sola cepa por las inundaciones”

Hace poco más de diez años entró al portafolio de inversiones de Concha y Toro. Fundada en 1968, Concha y Toro adquirió en 2011 la viña Fetzer Vineyards en California, la que el año pasado fue renombrada a Bonterra Organic Vineyards. Tiene 448 hectáreas plantadas, una bodega y una planta de envasado. “La región vitivinícola de Mendocino se ubica al norte del condado de Sonoma, limitada por la cordillera costera de California, el Océano Pacífico y grandes bosques de sequoias”, describe Concha y Toro en su página web.

California, una zona de alta presencia vitivinícola, está sufriendo fuertes lluvias desde hace tres semanas. Un temporal que ha ocasionado decenas de fallecidos y que llevó a Joe Biden a aprobar este domingo la declaración de catástrofe en los estados de California y Alabama. El gobierno estadounidense dispuso de ayuda federal para llevar a cabo la recuperación de las zonas afectadas por las fuertes tormentas invernales que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y aludes de lodo en todo el estado desde el 27 de diciembre.

Las operaciones de viñas chilenas en ese estado, sin embargo, no se han visto particularmente afectadas. Así lo reconocen Concha y Toro y Agustín Huneeus, accionista de Huneeus Vintners, con operaciones en ese estado.

“No sé qué es más sorprendente: que la mayor parte de California haya empezado a recuperarse de tres años de sequía en menos de dos meses o que nuestros viñedos del condado de Mendocino no hayan perdido ni una sola cepa por las inundaciones”, dice Clint Nelson, Bonterra Organic Estates Senior Director of Operations and Grower Relations a Pulso.

“Aunque el volumen de lluvia no es el ideal, lo acogemos con satisfacción tras años consecutivos de sequía récord. Dado que Bonterra Organic Estates lleva más de treinta años practicando la agricultura ecológica y los dos últimos la regenerativa, los suelos de nuestros viñedos han sido esenciales para proteger nuestras fincas de la erosión y los daños. Un componente clave de nuestras prácticas agrícolas regenerativas ha sido el cambio al cultivo sin labranza. Este cambio nos ha ayudado a mantener los suelos de nuestros viñedos, incluso después de que los ríos y arroyos hayan desbordado las riberas y arrasado los diques”, agrega el ejecutivo de la filial estadounidense de Concha y Toro.

Y agrega: “Esta práctica de agricultura regenerativa y el consiguiente beneficio para la salud del suelo refuerzan la capacidad de recuperación de los viñedos. El aumento de la actividad microbiana del suelo permite a la vid acceder a nutrientes innatos que fortalecen aún más las vides y sus raíces. La salud y la gestión del suelo son fundamentales para la agricultura ecológica regenerativa y vitales para sostener el viñedo durante los fenómenos meteorológicos extremos actuales y futuros”.

Algo similar comenta brevemente Agustín Huneeus. “No puedo hablar por las viñas de California, pero afortunadamente nosotros no hemos tenido daños materiales ni de personal en el ultimo temporal...que ha sido feroz! El lado positivo es que ser acabó la sequía”. El empresario, a través de su empresa, tiene los viñedos Quintessa, Fausto e Iluminación en el Valle de Napa.