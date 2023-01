Poder femenino: Dos chilenas entre las 15 mujeres más influyentes del vino a nivel mundial

Isabel Guilisasti y Bárbara Wolff.

La última versión de los premios Women in Wine and Spirits destacó a la vicepresidente de vinos finos e imagen corporativa de Concha y Toro, Isabel Guilisasti, y a la ex gerente de asuntos corporativos, sustentabilidad e innovación de VSPT Wine Group, Bárbara Wolff. "Es un gran privilegio representar a Viña Concha y Toro y obtener el reconocimiento”, señaló Guilisasti. “Lo veo como un reconocimiento a un empuje visionario y consistente en materia de sustentabilidad, un recorrido iniciado hace 15 años en VSPT Wine Group", añadió Wolff.