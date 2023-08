El regreso del exsíndico de Caval: Herman Chadwick Larraín ingresa como socio a estudio de abogados

El exsíndico del caso Caval, Herman Chadwick Larraín, pieza clave del entramado que envolvió a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero por la compra y venta de terrenos en Machalí en 2015, se integró como socio al estudio Castañeda, Chadwick & Pino.

A raíz del caso, el 13 de marzo de 2018, el Juzgado de Garantía de Rancagua condenó a Chadwick a la pena de tres años de presidio con libertad vigilada como autor de delitos tributarios y ventajas indebidas. En materia civil, el 8 de junio de este año el 19º Juzgado Civil lo condenó a pagar más de $2 mil millones a los dueños originales de los terrenos de Machalí, la familia Wiesner-Riffart, pero el 20 de junio Chadwick presentó un recurso de apelación y el caso ahora está en la Corte de Apelacione de Santiago.

El denominado caso Caval provocó que el abogado fuera sancionado con la la prohibición de volver a asumir como síndico durante ocho años y hoy aclara que no tiene deseos de volver a ejercer dicho puesto bajo la nueva Ley de Insolvencia y Reempredimiento.

“No puedo volver a ser síndico después de Caval y se produce una situación muy curiosa, porque es bajo la ley antigua y si tú me preguntaras si volvería a ejercer como síndico o liquidador, mi respuesta es no. Hoy estoy feliz donde estoy”, afirmó Herman Chadwick a Pulso.

“Lo pasé muy mal, lloré, me han injuriado y aprendí una gran lección. Me di cuenta que mis capacidades estaban mal enfocadas al ser síndico. No era un rematador, siempre gestioné y vendí las empresas y para eso no se requiere ser síndico. Estoy feliz”, contó.

En su nuevo bufete, Chadwick, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lidera el área de financiamiento y negocios. El estudio legal fue fundado por Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino, especialistas en reorganizaciones de empresas y exmiembros de estudio de Nelson Contador.

El arribo de Chadwick busca potenciar la reestructuraciones de pasivos de las empresas con la banca y en conversación con Pulso, el abogado sostuvo que el daño reputacional que sufrió debido al caso Caval no generó repercusiones en el trato con sus clientes.

“Frente a los bancos nos paramos con una disposición de reordenar los pasivos de nuestros clientes y hemos tenido una buena acogida. Nos han recibido bien. Hay credibilidad: trabajé durante 20 años como síndico ante la banca y recuperé muchas empresas. Esto es algo que sé hacer”, dijo Chadwick.

Herman Chadwick cuenta con amplia experiencia en el rubro de la insolvencia en Chile. Fue interventor judicial de todas las empresas del Grupo Inverlink (2003) y de todas las sociedades involucradas en la propiedad y administración de Colonia Dignidad (2005). Además, fue síndico de quiebras del convenio judicial preventivo de Empresas La Polar S.A. (2011) y síndico de Campanario Generación S.A. (2011). También fue síndico de la quiebra de PescaChile -filial de española Pesca Nova-, posteriormente vendida a FrioSur en US$45 millones.

Durante el periodo en que fue sancionado y previo a su incorporación a este estudio, Chadwick se desempeñó como asesor financiero de distintas empresas. El abogado evita mencionar el número y el nombre de las compañías que ha asesorado, pero contó que en dos ocasiones pudo reestructurar la deuda de US$300 millones que mantenía Gonzalo Vial Concha.

Empresas en insolvencia: “Como una bola de nieve”

Consultado sobre la situación de las empresas que actualmente están cayendo en insolvencia, Chadwick señaló estar ”muy preocupado, porque estamos en presencia de una tormenta blanca”. “Esta es una tormenta blanca silenciosa. Todo el mundo cree que están quebrando las constructoras e inmobiliarias, pero se olvidan del retail, las isapres, importadoras de frutas y hasta los factoring”, advirtió.

“Veo que la situación está muy difícil. Aquí hubo unos créditos que se denominaron Fogape, pero luego que vencieran vinieron los bancos a renovar vía pago de intereses y ese plazo se terminó, y hoy los empresarios de pymes están muy ahogados, porque no tienen cómo pagar los intereses y cuotas a los bancos”, indicó.

“No hay día en que no nos consulten un caso nuevo”, añadió. A su juicio, existen distintas actitudes de los bancos. Por un lado está un grupo dispuesto a renegociar deudas, exigiendo el pago de intereses. Otros piden la hipoteca de bienes inmuebles y se muestran abiertos a renovar el crédito. “Algunos tienen la voluntad de dar más plazo, pero no están dispuestos a entregar más dinero para empezar de nuevo”, sostuvo.

“No veo una política del gobierno proinversión. Hoy nadie está invirtiendo. La recaudación del IVA ha ido cayendo muy fuerte en Chile. El IVA mide la inversión. Los bancos están tratando de recaudar lo máximo posible para no tener que provisionar o castigar. Esta es una mesa en la que estamos todos fallando, porque existe un problema de confianza, de políticas públicas proinversión, de reglas claras y una reforma tributaria. Todo ha contribuido a que esta tormenta blanca en el mar de insolvencia crezca como una bola de nieve”, concluyó.