“Es voluntarista” y “con las ganas no basta”: el juicio de exbanqueros centrales al “paguen más” de la ministra Jara

El debate que abrió la semana pasada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, donde instó a los empresarios a pagar mejores remuneraciones a sus trabajadores sigue estando presente entre los diversos economistas.

El marco fue el conversatorio organizado por Red Activa de Pulso La Tercera y ChileMujeres “Cambiando las reglas del juego: los desafíos empresariales ante las nuevas leyes de este 2024″, donde la secretaria de Estado afirmó al panel integrado por el presidente de la CPC, Ricardo Mewes y el expresidente de Sofofa, Bernardo Larraín que, si “quieren que haya inclusión, paguen mejor. Ese es también el rol de los empresarios”.

Esas declaraciones siguieron teniendo eco este martes en un seminario Latam Focus de BTG Pactual 2024, donde participaron los expresidentes del Banco Central, José De Gregorio, Rodrigo Vergara y el exvicepresidente Manuel Marfán.

Ante la afirmación de la ministra Jara, los tres economistas coincidieron en que no es suficiente sólo con las ganas y tildaron la idea de “voluntarista”.

19 Marzo 2024 Panel de economistas ex banco Central en Seminario Latam Focus 2024 organizado por BTG Pactual, Manuel Marfan, Rodrigo Vergara y Jose de Gregorio. Foto: Andres Perez

El primero en tomar la palabra fue Rodrigo Vergara quien dijo que esas declaraciones “no tiene sustento técnico. Todos sabemos que la ministra está preocupada del empleo y del salario, y me parece muy bien, pero quería enfatizar lo que estábamos hablando recientemente, que es el crecimiento: sabemos que no hay otra forma, otra fuente más permanente, más duradera, más sólida de generar empleo y mejoras en las remuneraciones. Por lo tanto, si efectivamente queremos mejorar las remuneraciones y mejor empleo, tenemos que ir en esa dirección y debiéramos estar discutiendo ese tipo de medidas para fomentar el crecimiento”.

Por su parte, Manuel Marfán añadió al debate que “yo vengo de la izquierda, me siento de la izquierda con el Partido Socialista de muchos años, pero hay una parte que no me gusta de la izquierda y es esa que tiene ganas de que suban los salarios, que paguen mejores salario, tiene ganas de que la distribución del ingreso sea mejor, tiene ganas de, en fin, muchas cosas, pero no basta con las ganas, hay que hacer las cosas para que ocurran, hay que hacer las políticas públicas para que las cosas ocurran”.

Para el economista, esta “es una cosa muy de la izquierda latinoamericana. Entonces, esas cosas voluntaristas hacen daño y se parecen mucho más al gobierno que partió de Gabriel Boric y no al gobierno un poquito más pragmático que uno está viendo hoy día”.

Marfán enfatizó que “no bastan las ganas, hay que preocuparse de qué es lo que hacen las economías que ha logrado pagar mejores salarios y es porque las economías crecen más, hay que aprender de las buenas experiencias para poder lograrlo”.

Por último, José De Gregorio argumentó que “esta cosa de ‘paguen más’ es como súper voluntarista. Es como decir que viene ahora la aclaración de impuestos, y como necesitamos recaudar más uno pague de manera voluntaria un 10% más a en la declaración de impuestos. Es absurdo”.

Para el actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se debe mirar el mercado laboral y para eso es fundamental el crecimiento económico. “La productividad es lo que lleva aparejados los salarios, mejora los sueldos”.