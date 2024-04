Grupo chino Tianqi define sus tres directores para SQM: Socio de Asset Chile volverá a la mesa

La junta anual ordinaria de accionistas de este jueves de SQM ya tiene definidos a más de la mitad de su directorio de ocho integrantes, el que se elegirá ese día para el período 2024-2027. Hay seis candidatos resueltos y todos ellos cuentan con los votos suficientes para ser electos.

La compañía minera tiene dos grupos relevantes de accionistas: Pampa Calichera, que tiene el 26% de la propiedad, y la china Tianqi, con el 22% de las acciones. Cada uno de esos socios elige tradicionalmente a tres directores cada uno, todos por la serie A, que nomina a 7 de los 8 directores. Los otros dos son electos por la japonesa Kowa, en la serie A, y el último lo eligen los minoritarios, en la serie B, que tiene los mismos derechos económicos de la A, pero mucho menos derechos políticos.

La serie B ya tiene a un único candidato como director independiente: Antonio Gil Nievas, el ex gerente general de Moneda Asset, quien resultó electo también en 2022, en una competencia con Laurence Golborne, y volvió a reelegirse en 2023.

Y aunque tocaba renovar la mesa recién en 2026, la renuncia en marzo pasado de un director electo por Tianqi forzó a una nueva elección. Gil hasta ahora no tiene competencia: diez días antes de la junta se deben inscribir los candidatos a director independiente y es el único postulante por la serie B. Por ello, su elección está garantizada.

Lo mismo el candidato de Kowa, que volvió a presentar al abogado chileno Gonzalo Guerrero Yamamoto, actual presidente de SQM, quien está en la papeleta de votaciones para este viernes y tiene los votos para renovarse en la mesa. La presidencia se volverá a votar con el nuevo directorio instalado. Consejero de Sonami y la Sofofa, Guerrero antes ha sido director de empresas como Asfaltos Chilenos, Palestino, Sanasalud, Oro Blanco y Van Trust Capital Asset Management.

Los tres directores de Tianqi ya están definidos. La empresa china, que ha manifestado su descontento con la alianza entre SQM y Codelco y forzó una nueva junta de accionistas extraordinaria de accionistas para este jueves, repitió a dos de sus postulantes del año pasado. Tianqi volvió a presentar al australiano Ashley Ozols, un ex ejecutivo de Tianqi Lithium, y al abogado chino Xu Tieying, quien debutó en SQM el año pasado. Este último fue quien renunció en marzo para forzar la renovación de la mesa, pero será reelecto este viernes. Quien no será renovado en la mesa es el chileno Antonio Schneider, ex director de empresas como InvertecFoods, Pesquera Yadran, ChileFoods, Indura Peru, Salmonfood y Banco Estado.

En reemplazo de Schneider, Tianqi presentó a la gran novedad de esta renovación: el socio de Asset Chile, Georges de Bourguignon, quien ya fue director electo por la empresa china tres su ingreso a SQM, en 2018. Economista de la Universidad Católica, con un MBA en Harvard, De Bourguignon ha sido director de otras empresas, como Latam Airlines y Embotelladora Andina, y estuvo en el primer directorio en el que Tianqi eligió representantes: en 2019, el economista fue uno de los directores electos por el grupo chino, junto al estadounidense Robert J. Zatta y el abogado chileno Francisco Ugarte, socio de Carey, bufete que asesoró a Tianqi en su ingreso a Chile, en 2018, con la compra de las acciones de la canadiense Nutrien en más de US$ 4 mil millones.

Los tres de Pampa Calichera

Con estas definiciones ya solo resta que el gruop Pampa Calichera, controlado por Julio Ponce Lerou, defina quienes lo representarán en el directorio de SQM en un período especialmente sensible: la empresa y Codelco se autoimpusieron un plazo hasta el 31 de mayo para sellar el acuerdo de asociación en el Salar de Atacama para la producción conjunta de litio hasta 2060.

Hasta ahora, Calichera ha presentado oficialmente solo a uno de los tres candidatos que puede elegir: Gina Ocqueteau Tacchini, enfermera de la Universidad de Chile, consejera de Chile Mujeres desde 2019 e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en 2021.

Los otros dos candidatos aún no han sido oficializados. Calichera tiene otros dos representantes en el directorio de SQM, puestos que hoy son ocupados por el vicepresidente de la empresa, el abogado Patricio Contesse Fica, hijo del histórico ex gerente general de la empresa y brazo derecho de Julio Ponce, y el economista y exministro de Hacienda, Hernán Büchi.

“Desde 2011, ha trabajado como ejecutivo senior en Grupo Pampa, donde también es vicepresidente de directorios de empresas del Grupo Pampa”, dice la descripción oficial de Contesse en el sitio de SQM. El abogado es vicepresidente de las cinco cascadas -Norte Grande, Oro Blanco, Potasios, Nitratos y Pampa Calichera-, las que tienen elecciones de directorio este viernes.

Büchi es el más experimentado director de SQM. También integrante de la mesa de Quiñenco, Büchi (75 años) está en SQM desde comienzos de la década de los 90, dejó el directorio en 2016, pero volver un año más tarde.

La renovación de estos dos últimos aún no se ha presentado oficialmente.