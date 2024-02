Grupo Luksic avanza en Perú: Buenaventura sube número de directores y Antofagasta Plc postulará dos candidatos

El desembarco del grupo Luksic en el sector minero de Perú sigue avanzando. El 15 de diciembre de 2023, Antofagasta Plc. anunció que tenía acuerdos para hacerse de aproximadamente el 19% de la Compañía de Minas Buenaventura y que estaba en conversaciones con la empresa para estar “representada en el directorio de Buenaventura”. La semana pasada, ese objetivo dio un avance sustancial: la empresa peruana aumentó su número de directores, en una decisión que permitirá al grupo Luksic ingresar a la mesa de Buenaventura.

El 22 de febrero, la junta general de accionistas de la firma incaica aprobó por mayoría una modificación parcial de los estatutos sociales de la empresa, con la finalidad de incrementar el número de directores de siete a nueve. La mesa modificó en artículo vigésimo noveno del estatuto general de Buenaventura, donde además de otros aspectos, se especifica que la mesa es electa por la junta general de accionistas, y que para ser director no se requiere ser accionista de la minera.

Más en Pulso PM

Tras la modificación, en un reporte del grupo Luksic enviado a la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, oficializó su intención de postular a dos candidatos. “Las personas informantes tienen previsto proponer al Consejo a dos personas (los “Candidatos de Antofagasta”) para que sean nominadas por el Consejo para su elección como consejeros del Emisor para cubrir las vacantes creadas”, informó un texto suscrito por varias sociedades ligadas al grupo Luksic: Antofagasta Plc: Andean LFMA Investment Limited, Metalinvest Establishment, Kupferberg Establishment, Aureberg Establishment, E. Abaroa Foundation, Severe Studere Foundation y el propio Jean Paul Luksic, presidente del brazo minera del grupo local. El titular de las acciones de Buenaventura es Andean LFMA Investment. El grupo chileno informó a la SEC que podría buscar apoyos de otros accionistas para sus candidatos.

El reporte a la SEC, y otros anteriores fechados en diciembre, precisan varios detalles desconocidos de la operación. El grupo reporta tener derechos de voto por un total de 48.058.225 acciones de Buenaventura, las que equivalen al 18,9% de la propiedad. En su reporte anual de resultados, liberado la semana pasada, Antofagasta Plc dice tener 18,2 millones de acciones, por un total de 7%, y “un acuerdo en vigor para adquirir hasta 30 millones de acciones adicionales, que representan aproximadamente el 12% del capital social emitido de Buenaventura”.

Grupo Luksic avanza en Perú: Buenaventura sube número de directores y Antofagasta Plc postulará dos candidatos. En la foto, Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals Plc.

Aquello fue precisado en un reporte a la SEC de diciembre: el 6 de junio de 2023 suscribió un acuerdo con un intermediario para adquirir hasta 30 millones de acciones de la minera peruana, una operación que pasó inadvertida en el mercado bursátil peruano y que sorprendió a los mismos accionistas de la empresa, que desconocían los movimientos del grupo Luksic. Cuando se hizo pública la operación, el precio de los títulos saltó un 25%.

Antes de la transacción, el valor de mercado de la participación que adquirió el grupo Luksic superaba levemente los US$ 500 millones. Esta semana, cuando la acción se cotiza a unos US$ 15,55, las 48 millones de acciones de Antofagasta Plc tienen un valor de mercado cercano a los US$ 750 millones.

Aunque no se sabe el precio total de las adquisiciones, en uno de los reportes a la SEC, los Luksic informaron que el 5 de diciembre de 2023, Andean adquirió 5.626.181 acciones en el mercado abierto a un precio promedio de US$ 9,2832. En la última entrega de resultados, el grupo declaraba una plusvalía excepcional por valor razonable de US$ 167,1 millones en relación al acuerdo para adquirir hasta 30 millones de acciones de Buenaventura.

El directorio de Buenaventura

Así, los nominados por Antofagasta Minerals podrían sumarse a una mesa presidida actualmente Roque Benavides, empresario minero peruano y heredero del fundador de Buenaventura, Alberto Benavides de la Quintana. Allí lo acompaña también su hermano, Raúl, quien trabaja desde 1980 para la firma y es director en 11 empresas relacionadas al holding minero.

Grupo Luksic avanza en Perú: Buenaventura sube número de directores y Antofagasta Plc postulará dos candidatos. En la foto, Minera Los Pelambres, de Antofagasta Minerals.

El resto de la mesa está compuesto por cinco integrantes, todos independientes. William Henry Champion es miembro del directorio desde enero de 2016. Cuenta con más de 40 años de experiencia ejecutiva, gerencial y operativa en el sector minero. Trabajó en Río Tinto PLC desde 2002 a 2014 en diferentes cargos, director general de Río Tinto Coal Australia, Director General de Río Tinto Diamonds y Presidente y CEO de Kennecott Utah Copper.

Diego Martín de la Torrre de la Piedra es miembro del directorio desde 2017. El empresario peruano Es co-fundador y Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú. También es miembro del consejo consultivo del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University, así como columnista económico del diario El Comercio.

Nicole Edel Bernex Weiss de Falen es directora independiente. La académica de origen francés, profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, e integra diversas instancias de investigación científica en dicho país. Junto a Marco Zaldívar, expresidente del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, y al chileno Jorge Betzhold, ex jefe de planificación y desarrollo en Minera Escondida, completan la mesa.

Minas Buenventura es una firma ampliamente diversificada en el negocio de metales preciosos. Produce oro, plata, cobre, zinc y plomo. Según su último reporte de producción, su mayor unidad productiva está en la plata. En 2023, y como resultado de sus operaciones directas, produjo 9,2 millones de onzas de dicho metal, un 8% más que en 2022, y vendió 8,2 millones de onzas a un precio promedio de US$23,98. El segundo mayor volumen de producción provino del oro, donde las operaciones directas le reportaron 155 mil onzas, un 41% menos que el año anterior. Y el tercero fue el cobre, donde su producción propia ascendió a 58 mil toneladas métricas del metal rojo, un 22% más que en 2022.

En 2022 obtuvo una utilidad neta de US$ 603 millones, tras dos años consecutivos de números rojos, de los cuales US$479 millones se explicaron por la venta de su participación en Minera Yanacocha a Newmont Corporation. A septiembre de 2023, reportaba ingresos por US$570 millones, aunque la última línea anotaba pérdidas por US$43 millones. Sus resultados financieros para el cierre de 2023 se conocerán el próximo 29 de febrero.