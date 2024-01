La batalla de una emprendedora de Punta Arenas con gigante de ropa outdoor por la marca Patagonia

En el extremo sur, la emprendedora Katia Vergara atiende de lunes a domingo su tienda que lleva por nombre “Patagonia Hecha a Mano”, ubicada en calle Pedro Montt, Punta Arenas.

Hace una década, el proyecto nace como una agrupación artesanal y en 2014 se formalizan como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL). La idea era abrir un punto de venta de lanas y artesanías, que uniera los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, una entrada de ingresos para salir adelante en una de las zonas más frías y agrestes del país: La Patagonia.

La iniciativa ha sacado aplausos de Corfo y BancoEstado en Magallanes. El banco la premió en abril del año pasado como ganadora del Premio Emprende 2022, pero no ha todos causa alegría su éxito. Desde Estados Unidos, la gigante de ropa y artículos outdoor, Patagonia Inc. puso sus ojos en el proyecto y busca que la emprendedora cambie de nombre de su tienda, ya que -a su juicio- genera confusión.

La disputa está recién comenzando y debido a los extensos tiempos de tramitación de los registros marcarios ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) fácilmente podría terminar en 2025, dicen abogados que mantienen causas en la entidad dependiente del Ministerio de Economía.

Todo comenzó cuando la emprendedora puntarenense solicita el registro de la marca “Patagonia Hecha a Mano” el 28 de octubre de 2022. La petición se publica en el Diario Oficial el 18 de noviembre del mismo año y pide inscribir la marca mencionada con el logotipo que une cuatro manos y de fondo verde para la clase 23 que corresponde a ropa.

A raíz del proceso, la ley establece un plazo de 30 días para que terceros manifiesten su oposición y así fue como la empresa Patagonia Inc, el 27 de diciembre de 2022, solicitó el rechazo de la inscripción marcaria. Luego, el 26 de mayo de 2023, Inapi abre un plazo para que la emprendedora pueda contestar.

En conversación con Pulso, Vergara pidió a Patagonia Inc. que reevalúe su posición. “No es posible que una empresa extranjera venga a tomar propiedad del nombre de una localidad, dejando a sus habitantes imposibilitados de acceder a su uso”. “Somos muy distintos en lo relativo a la materialidades que utilizamos, fibras naturales y biodegradables como la lana de oveja, que se produce localmente, así como la forma en la que la trabajamos. Todos los procesos son artesanales”, añadió.

En medio de este proceso, el 20 de junio de 2023, el abogado de la gigante estadounidense Patagonia Inc, Juan Avendaño director del estudio MICP Legal tomó contacto con Katia Vergara y le solicitan que le piden que se desista de la solicitud del registro de la marca por medio de un correo electrónico.

“Como le comenté telefónicamente, la intención de Patagonia es resolver este asunto de la manera más amigable posible. En ese sentido, los términos para llegar a un acuerdo pensando en no afectar el funcionamiento de su agrupación de artesanas, serían los siguientes: Deberá modificar su marca en la siguiente forma: Hecha a mano en la Patagonia. Puede utilizar el diseño actual, pero con la modificación anterior. Es decir, en el diseño la palabra Patagonia deberá tener un tamaño sustancialmente menor al tamaño de las palabras Hecha a Mano. También deberá comprometerse a no utilizar ni intentar registrar en el futuro ninguna marca que pueda inducir a confusión con las marcas Patagonia Inc”, consignó el correo electrónico del abogado.

“Si está de acuerdo con los términos antes señalados, procederemos a redactar el documento que ponga fin a esta situación y coordinaremos la firma en una notaría de Punta Arenas en una fecha y hora coordinar”, concluyó.

“Un perjuicio incalculable sobre la imagen”

Tres días después del correo electrónico, la emprendedora asustada con las repercusiones decide no seguir adelante con la inscripción marcaria. Toma el contacto con otros abogados y decide contratar los servicios de María José Arancibia, socia de Obrador Digital. Vuelve a la carga y solicita el 12 de septiembre de 2023 bajo los mismos términos el registro de la marca nuevamente.

El consejo de la abogada fue uno solo: “vamos a partir de cero y mientras no exista una sentencia no hay nada perdido”. No hay problema. Eso sí, le advirtieron que Patagonia Inc. se volvería a oponer al registro marcario. Y así fue.

El 10 de noviembre de 2023, Patagonia Inc manifestó su oposición al registro de la marca, argumentando que genera confusión a los consumidores. En su presentación, el abogado Rodrigo Marré socio de MICP Legal sostuvo que la solicitud del registro de la marca “Patagonia Hecha a Mano, incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20, letra h) de la Ley 19.039, la que señala que no podrán registrarse como marcas “Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionada.”

“Los elementos Hecha a Mano no aporta en nada a la distintividad del conjunto marcario y queda fuera del análisis de distintividad, por lo que en la práctica la marca solicitada corresponde a Patagonia. De manera que, de concederse la solicitud de autos, inevitablemente el público consumidor caerá en confusión respecto a los servicios en clase 35 comercializados por la solicitud de autos, provocando de esta forma un perjuicio incalculable sobre la imagen de mi representada y su posición en el mercado”, concluyó el escrito.