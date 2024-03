La despedida de los hijos de Francisco Javier Errázuriz: “Puedes confiar en lo que plantaste”

Fundador de empresas y un grupo que se conoció como Inversiones Errázuriz, Inverraz, y fundador de un partido político, la Unión de Centro Centro, y candidato a la presidencia de la República en 1989, Francisco Javier Errázuriz Talavera falleció este lunes a los 81 años. Con María Victoria Ovalle tuvo siete hijos, 32 nietos y tres bisnietos, quienes lo despedirán hoy. En su adiós, los hijos prepararon textos de en los que recordaron a su padre y que pretendían leer en su despedida, esta tarde.

Uno de los que escribió una breve semblanza es su sucesor en los negocios, el tercero de los siete hijos del exsenador, el mayor de los hombres, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, quien dirige desde hace más de una década las empresas del grupo, que se extienden por la minería, la agricultura, la pesca, el rubro automotriz, las viñas y los seguros, entre otras áreas. En agosto pasado cumplió 50 años.

“Fuiste un gran pino ciprés, como los que tanto te gustaban. Los plantaste por miles. Hace doce años la inclemencia del viento lo dejó a mal traer, pero igual siguió creciendo”, escribió Errázuriz hijo, en alusión al accidente cerebrovascular que alejó de la vida pública a su padre en 2011.

28/04/2023 FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“A la sombra de este gran ciprés yo también fui creciendo y aprendiendo. Desde esa sombra me enseñaste. Que el trabajo duro a largo plazo siempre dará frutos. Que la perseverancia ante la dificultad siempre dará frutos. Que Jugarse por lo justo, siempre dará frutos. Que dar la oportunidad a quienes no la han tenido, siempre dará frutos. Espero ser fruto de eso y seguir tu ejemplo. Ser capaz de transmitirlo en nuestra familia y en todas las familias al alero de nuestras empresas. Descansa tranquilo, puedes confiar en lo que plantaste”, escribió el hijo más público de los siete que el empresario tuvo.

Los hermanos Errázuriz Ovalle también escribieron otro texto que pretenden de despedida, en homenaje a quien definen como “papacito adorado”. Fra-Fra, como era conocido, dejó sus empresas a sus hijos Francisco Javier, Matías Rafael, María Victoria, María Ignacia, Macarena, Magdalena y Carolina.

“Qué cierto es que uno nunca está preparado para despedirse. Aún cuando sabíamos que tu corazón estaba fatigado y que a tu cuerpo a ratos le fallaban las fuerzas”, comenzaron.

Los hijos recordaron no solo el episodio de 2011, sino otro previo, que también fue público. “Quizás te creíamos inmortal, y cómo no, si a tus 47 años sufriste un infarto y saliste caminando de la clínica para recorrer Chile en campaña presidencial, y luego, a tus 69, después de un derrame cerebral, no dudaste en aprender a caminar y a hablar de nuevo, a pesar de que te dabas cuenta, como nos decías: ‘que habías perdido tu mente’”.

Y continuaron así: “En esas dos ocasiones pensamos que te morías, lloramos, rezamos y recuperamos al papá con esa energía incansable con la que seguías luchando y viviendo con ilusión cada día. Esta vez, un infarto fulminante te arrebató la vida de golpe. La tercera fue la vencida”.

La despedida de los hijos de Francisco Javier Errázuriz

Sus herederos definen a su padre con una “inteligencia descollante y visionaria, una mentalidad lúcida para distinguir con claridad el bien del mal. Un hombre con grandes ideales y metas altas, que tenía voluntad férrea para alcanzarlas”.

Y recuerdan que el 7 era su número favorito. “Naciste un 7 de mayo, tuviste 7 hijos, tu firma parecía tres 7 y las notas que sacaste a lo largo de tu vida: puros 7. Todo esto es símbolo de la forma en que siempre te empeñaste en vivir tu vida. Porque así eras tú; un hombre que se desvelaba por hacerlas las cosas lo mejor posible. Nunca te dejaste llevar por la comodidad. Te sacabas la mugre trabajando hasta altas horas de la madrugada. Pusiste todas tus energías en todo lo que emprendiste. Tu tesón y perseverancia te llevaron a crear numerosas empresas que pasaron a ser parte de nuestra familia y de nuestras vidas”, escribieron los hijos de Errázuriz.

“Tu espíritu emprendedor no estuvo nunca motivado por el afán de ser importante, si no por desarrollar negocios que dieran empleo a tantos que lo necesitaban y por hacer de tu país un lugar más justo: entregar oportunidades a todos fue tu lema. Tenías un real don de servicio que demostraste con énfasis también en tu vida política. Defendiste tus ideas con valentía, aunque esto te significara recorrer caminos arduos contracorriente y sufrir incomprensiones. Te revelabas frente a las injusticias. En muchas ocasiones fuiste un Quijote”, describieron en su semblanza del adiós.

Amante de los boleros y la poesía, dicen sus hijos, también resaltan su carisma y su don de “comunicador innato”.

“Siempre nos contaste tus cosas. Cuánto nos ayudó al momento de sentarnos en los directorios este don tuyo. Esas largas sobremesas en las que te oímos hablar y pudimos conocer y entender todos tus negocios. Hoy volcabas tu don comunicativo en tus múltiples grupos de WhatsApp, de los que estamos seguros, muchos de ustedes formaban parte”, dijeron los hijos del empresario.

“Daddy precioso, descansa en paz”, finaliza la carta a su padre.