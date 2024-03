La diferencia entre el SII y SQM crece: organismo liquidó US$ 785 millones en diciembre

El pago del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) sigue enfrentando a SQM con el Servicio de Impuestos Internos (SII). En su última entrega de resultados, donde la minera ligada a Pampa Calichera y a la china Tianqi reveló ganancias por US$2.013 millones durante 2023 -casi la mitad de lo obtenido en 2022-, se entregaron nuevos detalles de la diferencia de criterios de la compañía y de la agencia gubernamental encargada del cumplimiento tributario que se extiende desde el 2016.

En el apartado de contingencias tributarias, SQM detalló que el SII liquidó, el 19 de diciembre de 2023, diferencias para el año tributario 2023, correspondiente al año comercial 2022, respecto al IEAM por un monto total de US$ 785 millones, de los cuales US$ 10,9 millones corresponde a montos liquidados en exceso, US$ 691,2 millones al impuesto reclamado descontado el impuesto de primera categoría”.

Más en Pulso PM

La liquidación corresponde al acto por el cual el SII determina el impuesto que adeuda un contribuyente, ya sea porque a su juicio no determinó la obligación tributaria estando obligado a hacerlo, o bien porque el organismo considera que el impuesto declarado no corresponde a la cuantificación del hecho gravado.

En los mismos balances, la firma detalló que el gasto correspondiente al impuesto a las ganancias, le significó reportó un desembolso por US$ 787 millones, menos que los US$ 1.572 millones de 2022, dada las bajas de precios y su efecto en resultados.

Con todo, según detalla en los mismos balances, “al 31 de diciembre de 2023, el SII ha cobrado, y SQM ha pagado, un total de US$ 986,3 millones por impuesto específico a la actividad minera aplicado al litio, correspondiente a los años tributarios 2012 al 2023 (años comerciales 2011 al 2022)”.

Las diferencias entre SQM y el SII respecto al pago del IEAM vienen desde el año 2016. Allí, según especifica el mismo documento, comenzaron las distintas reclamaciones en torno al pago de los tributos, y que en total suman siete causas que están radicadas en la justicia tributaria, y con distintos grados de avances. La primera está en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la región Metropolitana, y en dicha causa se impugnan pagos por US$ 17,8 millones, correspondientes a los años tributarios 2012 al 2014. Esta se encuentra en etapa de prueba.

La segunda ingresó en 2017, ante el mismo tribunal, impugnando pagos por US$ 3,2 millones respecto al ejercicio tributario del año 2015. Dicha causa también se encuentra en etapa de prueba. La tercera ingresó junto a la anterior, pero objeta el pago de US$ 5,5 millones.

Ya en 2021, SQM Salar -filial encargada de la operación en el Salar de Atacama- presentó ante el Primer TTA de la RM una demanda de nulidad de derecho público tributaria y reclamo tributario en contra de las liquidaciones de los años tributarios 2017 y 2018, por un total de US$ 63,9 millones. Dicha causa fue acogida en noviembre de 2022, donde el Primer TTA ordenó dejar sin efecto estas liquidaciones de impuestos. Sin embargo, la sentencia fue apelada por el SII, y la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, a la espera de dictación de sentencia.

La quinta causa, aún en estado de discusión, corresponde al ejercicio del año tributario 2019. Radicada en el Tercer TTA, SQM impugna el pago de US$ 36,7 millones.

Las dos últimas reclamaciones fueron ingresadas el pasado 19 de enero. La primera objeta el pago de US$ 20,7 millones de los años tributarios 2020 y 2021. La segunda disputa es sobre el año tributario 2022, por US$ 53,5 millones. Ambas causas están el Tercer TTA de la RM y se encuentran en etapa de discusión.