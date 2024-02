Anoche, un hecho esencial de AD Retail daba cuenta de la renuncia de sus directores Tomás Gazmuri, Pablo Guerrero y Pablo Turner, y en su reemplazo, el ingreso de Leonidas Vial, Manuel José Vial y Anselmo Palma. Días atrás, este mismo movimiento había ocurrido en el brazo financiero de AD Retail, la firma Créditos, Organización y Finanzas (Cofisa), administradora de la tarjeta de crédito de Abcdin.

No te pierdas en Pulso

Movidas que sólo oficializan las consecuencias lógicas de la fusión por absorción que lleva a cabo la cadena minorista La Polar de AD Retail, la matriz de la multitienda Abcdin y de Cofisa, controlada por la familia Santa Cruz Negri y que fue anunciada en abril del año pasado, pero que recibió la aprobación sin condiciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recién el pasado 28 de diciembre de 2023.

La nueva estructura de La Polar tras fusión con Abcdin, sus directorios y su nueva casa

La compañía resultante de la fusión tendrá 110 tiendas en el país con una superficie total de más de 166 mil metros cuadrados.

Según fuentes interiorizadas de la operación, Empresas La Polar queda como la compañía matriz sobre la cual colgarán las distintas unidades. El directorio de esta firma tiene siete integrantes con Leonidas Vial como presidente, y como directores, su hijo Manuel José Vial, Anselmo Palma (socio de Vial en la propiedad original de La Polar), los hermanos Pablo y Jaime Santa Cruz Negri, y los independientes Andrés Eyzaguirre y Sergio Guzmán. Por tanto, de la mesa directiva previa, salen Christian Blomstrom y Alfredo Alcaíno.

Cada unidad de negocios, como Ad Retail y Cofisa, tendrá un directorio de cinco miembros, con los mismos integrantes que el de La Polar, pero sin los directores independientes.

Como resultado de la fusión, la propiedad de la compañía será de un 25% para los Santa Cruz Negri, otro 25% para los Vial, y en el restante 50% estarán los minoritarios, como Palma.

La nueva estructura de La Polar tras fusión con Abcdin, sus directorios y su nueva casa. En la foto: Pablo Santa Cruz, nuevo director de La Polar y exaccionista de Abcdin

Aunque se trató de una fusión, no fue una operación entre iguales. Empresas La Polar, controlada por Leonidas Vial Echeverría, adquirió AD Retail, el nombre del holding que controlaba Abcdin y cuyos dueños del 95% eran Andrés, Pola, Jaime y Pablo Santa Cruz Negri. Para ello, el 31 de mayo, la junta de accionistas de La Polar aprobó un aumento de capital de $34.976 millones (unos US$40 millones) a un precio de $10,93 por acción. Vial, el accionista controlador de La Polar, no suscribió sus acciones preferentes, las que fueron adquiridas por los Santa Cruz Negri. Con el dinero recaudado de la capitalización, La Polar compró todas las acciones de AD Retail. El precio al que se valorizó la matriz de Abcdin para la venta fue de $16.038 millones (US$ 18,2 millones), según una carta enviada el 25 de mayo por Jaime Santa Cruz al directorio de La Polar.

Todos a Providencia

Altas fuentes de la empresa ratificaron que, tras este proceso, se realizaron los ajustes internos necesarios debido a la obvia duplicación de funciones que se produce en este tipo de operaciones. Una fuente confirmó que al 31 de enero habrían salido alrededor de 250 personas de la firma fusionada, con lo que quedan alrededor de 4.700 trabajadores en total.

Sobre la galería Drugstore se encuentran ahora las oficinas de La Polar.

La Polar vendió el edificio que poseía en la Ciudad Empresarial, en Huechuraba, a una universidad en una suma cercana a los US$8 millones. Y todos los empleados que ocupaban esas dependencias se trasladaron a la torre que posee la familia Santa Cruz en Providencia, encima del bulevar Drugstore, donde se unieron a los trabajadores de la Abcdin. Este fue uno de los activos que los Santa Cruz aportaron como pago de la fusión.

Además, la nueva empresa mantendrá el centro de distribución que La Polar posee en Pudahuel, de 48 mil metros cuadrados y que inauguró en 2018. Abcdin usaba un centro de distribución arrendado, que ya devolvió. “Todas las cosas que estaban en el centro de Abcdin ya están en el de La Polar, así que estamos listos con eso”, dijo una alta fuente.