Landerretche da el beneficio de la duda a acuerdo Codelco-SQM, ya que dice confiar en Pacheco y Bitran

El acuerdo entre Codelco y SQM que se dio a conocer esta semana, sigue generando reacciones. El expresidente del directorio de la estatal, Óscar Landerretche, dijo que no se ha leído el memorándum de entendimiento (MOU), pero que confía en Máximo Pacheco y Eduardo Bitran, actuales timonel de la mesa de Codelco y director, respectivamente, encargados de llevar las negociaciones al respecto.

“Yo creo que primero hay que clarificar que no me he leído el MOU, no me lo he estudiado, y creo que uno no debe dar una opinión liviana sobre un memorándum de entendimiento que uno no ha estudiado en detalle, porque muchas veces en estas cosas el diablo está en los detalles. Hay que recordar que es un MOU, y eso no quiere decir que está cerrado y sacramentado. No siempre eso termina como empieza, hay que tener ojo con eso. En cierta medida, me da la impresión de que este anuncio es un poco un globo sonda. Ha sido bastante notorio que ha habido un grado bien trabajado de disciplinamiento de las opiniones políticas de la izquierda más institucional, pero vamos a ver si eso dura. Una cosa es que uno le mande una minuta a los diputados y otra cosa es cuando se tienen que reunir con las bases”, sostuvo Landerretche en Radio Duna.

Pero agregó que si “hay una cosa que me hace estar medio propenso a tener una buena disposición ante esto, es porque hay dos personas involucradas en esta negociación con las cuales tengo una enorme confianza. Son Máximo Pacheco y Bitran. Bitran es una persona que nadie podría acusar de ser un amigo de Ponce Lerou (accionista de SQM), todo lo contrario. El hecho de que ellos dos estén metidos en esta negociación me hace darle el beneficio de la duda al acuerdo sin haber leído”.

Eso sí, el economista, indicó que él no era partidario de hacer un acuerdo con SQM, sino que de licitar el tema de manera abierta.

“Mi predisposición cuando se empezó a hablar de la posibilidad de esto, era no hacer un acuerdo con SQM, sino que licitar esta posibilidad de explotación de litio abiertamente, de forma transparente, para el momento oportuno. La razón por la cual era partidario de eso, es porque considero que SQM y las personas relacionadas a SQM son personas que le han hecho un enorme daño a este país, a la política de este país. Y encuentro que eso es importante. Eso tiene un precio, y para mí era problemático eso”, sostuvo.

Según Landerretche, este acuerdo sería beneficioso para SQM.

Óscar Landerretche da el beneficio de la duda a acuerdo Codelco-SQM, ya que confía en Pacheco y Bitrán.

“Me da la impresión de que a ellos (SQM) les fue muy bien en esta negociación, y al señor que está detrás de todo esto me parece que le fue muy bien como siempre, por la extensión de tiempo para explotar, que bajo la otra fórmula nunca iba a ganar la licitación, nunca. Además, en el corto plazo hay una valorización de las acciones, hay una pasada si alguien quiere hacérsela. Yo sugiero tener una actitud pragmática, darle el beneficio de la duda a Máximo Pacheco y Eduardo Bitran, que son dos personas que nadie puede acusar de estar metidos en cosas con SQM y Ponce Lerou, y veamos como están los detalles. Soy partidario de respaldarlos inicialmente, pero mirar con cuidado esto, porque no está oleado y sacramentado”, precisó.

Por otro lado, sostuvo que si los detalles del MOU son beneficiosos, puede haber una oportunidad para la minera estatal.

“Creo que si alguien tiene una ilusión de que porque empiezan a aparecer ganancias en el bottom line de Codelco, debido a una filial de litio, a todos se nos va a olvidar el problema estructural que tiene Codelco con el cobre, eso es creer que la gente no se da cuenta. Si cuando estudiemos los detalles del MOU y con la tremenda habilidad que tienen Bitran y Pacheco resulta que todos nos convencemos que es un gran negocio, quizás es un momento de inflexión que les puede servir a los que están a cargo de Codelco para legitimar su posición, y entrar a picar en los temas de fondo”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “tratemos de verlo como una oportunidad, y como país tenemos que analizar este deal que tiene sus peligros. El problema con los contratos es que a veces tienen cláusulas de salida, y los vientos políticos van a cambiar. Los próximos gobiernos no sé si van a ser del Frente Amplio, para ser supersincero. No será que el caballero sabe eso, y esta negociación deja ciertas cláusulas que le permiten después recuperar una posición, digo yo. Miremos con cuidado el trato, porque no soy partidario de caer 20 veces en la misma trampa”.

Isapres

El economista y extitular de Codelco también abordó el tema de las isapres, y señaló que resolverlo debiera ser la principal urgencia del gobierno.

“En mi opinión hay dos (cosas) que son más urgentes. La más urgente es resolver el tema de las isapres, que hay una parte de eso que no se te venga abajo el sistema. Es comerse otro plato agrio, que te acusen de salvataje y de perdonazo. Pero igual pegarle un cocotazo a las isapres, es una mezcla que hay que hacer. Independiente de la reforma a la salud y el seguro público universal, eso es otro cuento. Ese desde el punto de vista político de los peligros que puedes enfrentar como gobierno, que se de desgrane el choclo completo, es el más urgente”, postuló.

Y por último, el economista planteó que “si fuera el equipo económico del gobierno le estaría poniendo full a eso, porque el peligro es enorme. Se empiezan a cerrar las clínicas, y a la gente se le empiezan a morir familiares porque no los atendieron y eres el culpable, es una cosa tremenda. Es el número uno en términos de urgencia política. La segunda es la previsional”.