Ley de Plásticos de un solo uso: las dudas de Walmart, Nestlé, Starbucks y de las operadoras de KFC, McDonald’s y Burger King

Un grupo de grandes empresas de alimentos, bebidas y cadenas de comida rápida manifestaron su preocupación al Ministerio del Medio Ambiente por el Anteproyecto del Reglamento de la Ley N°21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.

En agosto próximo, la normativa promulgada en 2021 pone en marcha una nueva etapa y prohíbe cualquier tipo de productos plásticos en restaurantes, lo que tiene en alerta a las empresas, pues aún no está en marcha su reglamento.

Pulso La Tercera tuvo acceso a las observaciones que plantearon Walmart, Nestlé, Starbucks y las operadoras de KFC, McDonald’s y Burger King, en el marco de la consulta pública que finalizó el pasado 11 de abril.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s, sostuvo que la transición a envases reutilizables plantea un desafío significativo tanto para la industria gastronómica como para los proveedores de envases de un solo uso.

“Es sumamente relevante tener en cuenta que estas adaptaciones no solo representan un desafío operativo para los establecimientos, sino que también comprenden profundas implicancias económicas para la industria en su conjunto”, dijo.

En este sentido, planteó, “es relevante tener en consideración el caso de Francia, que el año 2020 introdujo cambios legales obligando a los establecimientos de comida a utilizar vajilla, cubiertos y recipientes reutilizables. Estos cambios han tenido un impacto financiero significativo en proveedores, restaurantes y consumidores. El informe de RBB Economics evalúa el impacto económico de la regulación francesa, y concluye una afectación de entre 171 y 194 millones de euros al año a la cadena de valor de los proveedores de envases de un solo uso, los establecimientos de comida y bebida afectados, y a los consumidores”.

Starbucks Coffee Chile, sociedad que cuenta con 161 locales en el país, señaló que “durante su discusión en el Congreso no existió ningún antecedente o estudio que permitiera, por ejemplo, determinar cuáles serían los impactos de prohibir cualquier tipo de producto desechable al interior de los establecimientos de expendio de alimentos”.

“Estimamos que el querer implementar en nuestro país una norma, que hasta donde entendemos solo existe a nivel nacional en un solo país del mundo (Francia), no nos convierte en un ejemplo para la región, ya que por más incómodo que resulte para quienes promueven la reutilización a cualquier costo, no existen actualmente los estudios o antecedentes técnicos que permitan afirmar o sostener que la decisión adoptada por la Ley de prohibir en términos absolutos el desechable dentro de los locales, es efectivamente una mejora para el medio ambiente, ya que nadie analizó el impacto en el consumo hídrico, ni tampoco se analizó si efectivamente esa decisión va a producir una disminución en la generación de residuos”.

Gigantes mundiales

Walmart Chile es uno de los principales actores en la industria de las ventas al por menor del país a de través de sus formatos Lider, Express de Lider, Lider.cl, Ekono, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista. En su presentación pidió dar certezas al sector, con definiciones claras sobre plástico y precisiones sobre los plazos de certificación de los rótulos.

“La propuesta no otorga claridad respecto de qué ocurre con las bolsas plásticas que se utilizan para venta a granel, como, por ejemplo, en el caso de frutas, verduras, fiambrería o panadería. En este sentido, de lo indicado en la propuesta, no queda claro si sus disposiciones son aplicables o no a estos tipos de productos”, apuntó.

El anteproyecto del reglamento establece que las botellas disponibles en vitrina a la venta en supermercados, serán de al menos 30% de formato retornable. Pero para Walmart lo indicado “no considera la permanencia o habitualidad de los productos en exposición, por lo que se podría interpretar que el 30% de retornabilidad también sería exigible para campañas o promociones específicas, las que son eventuales y distorsionan el cálculo de dicho porcentaje”.

Por su parte, Nestlé, manifestó su preocupación por la capacidad instalada en Chile para realizar las certificaciones necesarias, especialmente dado que la infraestructura actual es insuficiente. Se sugiere la extensión de plazos para cumplir con el esquema de certificación .

Según el anteproyecto del reglamento, los productos de plástico certificado deberán ser compostables a nivel domiciliario y/o industrial. Asimismo, al menos un 20% de su masa total deberá ser producida a partir de recursos renovables.

Sin embargo, Nestlé pidió aplicar “gradualidad en este requisito regulado bajo una disposición transitoria, en la cual se permita partir con un 10% de la masa total producida a partir de recursos renovables, estableciendo un plazo de 5 años para el cumplimiento del 20%”.

¿Juzgados capacitados?

Otra cadena de comida rápida que manifestó sus dudas fue Kentucky Foods Chile Ltda. (KFC). La compañía solicitó claridad sobre la definición de envases y cómo se fiscalizarán las obligaciones, además de capacitación para los funcionarios encargados de la fiscalización. Pero también expresó varias dudas respecto a la no exigencia de la materialidad para aquellos envases, cubiertos o loza de “múltiples usos”.

“En el caso del uso de plástico certificado para cumplir esta exigencia en el consumo dentro de los restaurantes, ¿cuánto se entiende por múltiples usos?; ¿dos usos, tres usos, cuatro o más usos? Respecto a la definición de envases, la Ley es taxativa en determinar la prohibición de envases de un solo uso. ¿Entran en esta categoría los envoltorios de las hamburguesas?; ¿Quién definirá lo que se puede entender por envase? Por último, la fiscalización quedará a cargo de las municipalidades y clientes, quienes podrán denunciar directamente ante los Juzgados de Policía Local (JPL). ¿Qué criterios utilizarán los jueces para cursar o no las multas? Y, ¿están realmente capacitados los JPL para ser el ente fiscalizador de esta Ley?”, consultó.

Fast Food Chile S.A, sociedad que opera la marca Burger King en Chile y que cuenta actualmente con 78 locales en el país, alertó que “durante la discusión de la Ley en el Congreso no existió ningún antecedente o estudio que permitiera, por ejemplo, determinar cuáles serían los impactos de prohibir cualquier tipo de producto desechable al interior de los establecimientos de expendio de alimentos”.

“Nuestra legislación no contempló ningún tipo de excepción para efectos de no exigir el uso de reutilizables en locales que fueran menores a cierto tamaño, como sí ocurre en la legislación francesa. Nos parece de toda lógica que, si los locales no tienen más de ciertas cantidades de metros cuadrados o no tienen más de cierta cantidad de mesas y sillas, no les sea exigible la referida prohibición, ya que el tener reutilizable implica lavar, y eso a su vez implica realizar cambios relevantes en las cocinas, lo cual requiere de una cantidad de espacio que ese tipo de locales por lo general no tiene”, concluyó la sociedad que al igual que Starbucks es operada por Alsea.