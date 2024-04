Los planes de Arajet, la recién llegada aerolínea dominicana: “Sentimos que hay falta de confianza en las compañías nuevas”

A dos años de su lanzamiento en Santo Domingo, en marzo de 2022, la aerolínea dominicana de bajo costo Arajet, que inició sus operaciones en Chile el 23 de octubre pasado con tres frecuencias semanales, pretende este año llegar a Estados Unidos y al 2029 contar con una flota de 45 aviones, desde los nueve que tiene actualmente.

Al estilo de lo que ha sido Ciudad de Panamá para Copa o Bogotá para Avianca, esta firma pretende que la capital dominicana, dada su geografía estratégica, se transforme en un centro operativo o hub en medio del Caribe que pueda conectar en pocas horas con los destinos más visitados del continente, entre ellos Miami, Nueva York o México DF.

Hoy llega a 23 destinos en 16 países (Dominicana, México, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Canadá, Argentina, Aruba, San Martín, Curazao, Ecuador, Jamaica, Brasil y Chile) desde Santo Domingo, pero aún no a Estados Unidos, que es su meta para 2024.

“El gran objetivo este año es llegar a Estados Unidos. República Dominicana está en proceso de finalización de un acuerdo de cielos abiertos con EE.UU, que esperamos se concluya muy próximamente, lo cual nos va permitir acceder a ese mercado posiblemente a final de año, con tres puntos iniciales que van a ser Nueva York, Miami y San Juan (Puerto Rico), y luego ampliaremos a 17 puntos, en la medida que nuestra flota de aviones vaya creciendo”, dijo el director de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Arajet, Manuel Luna.

Arajet fue idea del empresario dominicano Víctor Pacheco Méndez, nieto de Víctor Méndez Capellán, el fallecido fundador del grupo Vimenca, dedicado principalmente a las transferencias internacionales de dinero y que hoy tiene un banco en el país caribeño. Sin embargo, consiguió el respaldo financiero del fondo de capital privado Bain Capital, con sede en Boston, que hoy posee más del 80% de la propiedad. Alrededor del 10% la tiene Pacheco y el otro 10% está distribuida en accionistas minoritarios.

Su flota es de nueve aviones nuevos de corto alcance Boeing 737 Max 8, de un pasillo, con capacidad para 185 pasajeros. “Este año tendremos dos aviones más, para acabar con 11, y el año que viene, cinco más para llegar a 16″, anticipó Luna. “Los primeros 10 han sido adquiridos vía leasing y a partir del 11, realizaremos una operación de leaseback (pacto de retrocompra), y los alquilamos”, acotó Nacim Yala, director Comercial y Estrategia. “Luego de esos 10, tenemos una orden a firme con Boeing de 20 aviones a cinco años, con lo que llegaremos a 30 y un opcional de 15 adicionales. Como está el mercado, y con Estados Unidos de por medio, estamos pensando en tener 45 aviones de aquí al 2029-30″, añadió el jefe de comunicaciones.

La estrategia de la compañía es ofrecer precios bajos, de manera de ampliar el mercado continental de pasajeros. Según ellos, donde ha llegado Arajet, los precios de boletos han tendido a la baja con fuerza: donde antes costaban US$800, ahora están en US$500. Afirman que en la mayoría de sus destinos sus tarifas son en promedio las más bajas, las que en el detalle incluyen un cargo por combustible (fuel charge) aparte del precio del vuelo. Y su estrategia de servicio va en la línea de las firmas low cost: toda comida a bordo se paga aparte y en equipaje, el ticket más barato va asociado a un bolso de mano, luego viene otro estándar que ofrece el bolso más una maleta de hasta 20 kilos en bodega y el más caro ofrece bolso más maleta de mano de 12 kilos y en bodega de 20 kilos.

20 mil pasajeros hasta ahora

Actualmente, esta línea aérea cuenta con tres vuelos semanales hasta Santo Domingo desde Santiago de Chile, su destino más distante a ocho horas, los lunes, martes y miércoles. Ampliar esa capacidad dependerá de sus resultados. Hasta ahora, han trasladado a 20 mil pasajeros desde la capital chilena, 65% del cual tiene como destino República Dominicana y el 35%, conexiones para otros países.

“Chile es importante en nuestra estrategia porque es el tercer país en importancia de aporte de turistas a República Dominicana, luego de Colombia y Argentina. Pero no sólo eso, también porque queremos que el chileno pueda conectar con varios destinos a través de Arajet, como Montreal o Toronto en Canadá, por ejemplo, o Cancún y Ciudad de México”, explicó Luna.

Dado que al país ha llegado más de una decena de aerolíneas en los últimos 20 años, los chilenos han tomado con cierta distancia las novedades en este rubro, sobre todo después de casos como el de AeroContinente -la quebrada compañía peruana acusa de conexiones con el narcotráfico- o Law Airlines, que también unía a Santiago con Dominicana y que sucumbió en medio de acusaciones de estafa y de transporte ilegal de pasajeros haitianos. Muchas han dejado a pasajeros en tierra con pasajes comprados, incluso desapareciendo con el dinero.

En Arajet reconocen que han sentido esa desconfianza en Chile, a diferencia de otros países.

“Sentimos que hay falta de confianza en las aerolíneas nuevas -no sólo en el público, sino también en las agencias de viajes, medios de comunicación, tour operadores-, pero lo único que podemos hacer es ofrecer un buen servicio y operar como una línea normal. Y con el tiempo, veremos el cambio”, dijo Yala. “Y lo hemos ido viendo, el mercado chileno ha ido mejorando, poquito a poco va ganando la confianza que no le tiene a una aerolínea nueva”, agregó Luna.

Y se apoyan en su accionista mayoritario para dar cuenta de su seriedad.

“Bain Capital es un fondo de inversión suficientemente grande, que cotiza en bolsa, de alta reputación y que Bain Capital esté respaldando este proyecto, de la mano de Boeing, es un mensaje bastante importante de confianza”, dijo Luna, en referencia a la inversión comprometida por su hoy accionista mayoritario, de U$3.500 millones para la adquisición de aeronaves.

Arajet está presente en Fidae este año aliado con Boeing, que está presentando su avión nuevo 737 Max 8 en medio de la explanada de Pudahuel. El fabricante de aviones ha estado en la mira de las autoridades aéreas luego del incidente sufrido en enero por un avión 737 Max 9 de Alaska Airlines, que sufrió un agujero en su fuselaje, y que puso en tela de juicio la seguridad de las aeronaves. “No hemos sido afectados por los problemas del Max 9. Hicimos una revisión proactiva de toda la flota de todas maneras el 31 de diciembre, a pesar de no tener los problemas del Max 9 y la verdad es que no ha habido ningún problema con ningún Max 8 en ninguna aerolínea en el mundo y son aviones que están volando más de un millón de horas al día”, aseguró Luna.