Los Sauer responden a Topelberg: “Que primero pague como deudor a los acreedores de Factop y no pretenda mañosamente eludir su responsabilidad”

Los hermanos Ariel y Daniel Sauer rechazaron las peticiones de cobro que planteó su socio Rodrigo Topelberg Kleinkopf al factoring Factop, en medio del proceso de reorganización de la compañía. Topelberg, junto a parte de su familia, verificó créditos por $2.630 millones a través de una serie de instrumentos financieros, como cheques y contratos de cuenta mercantil en pesos y en dólares, de los que ahora reclama su devolución.

“La solicitud realizada por la familia Topelberg Kleinkopf de verificar créditos, es una maniobra más de Rodrigo Topelberg Kleinkopf, para eludir la acción de la justicia, olvidando que no sólo era socio de Factop sino que además era director comercial con activas facultades de administración. Lo correcto es que primero pague como deudor a los acreedores de Factop y no pretenda mañosamente eludir su responsabilidad por el 25% que ostentaba en la empresa junto al resto de la familia Topelberg Kleinkopf”, señalaron los Sauer por medio de una declaración por escrito enviada a Pulso.

“Por el contrario, la familia Sauer ha puesto incluso patrimonio propio para responder por la responsabilidad de Factop”, agregaron.

Factop busca evitar su quiebra y mantiene deudas por $59.304 millones. Sus tres principales acreedores son Tanner Servicios Financieros, con $5.919 millones, representando 12,6% del total, seguido por el fondo inglés Global SME Growht Fund LP, con $ 5.548 millones (11,8% del total) y el Fondo de Inversión Privado Facturas, representado por BTG, con $1.823 millones (3,8%).

Específicamente Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio de los Sauer en Factop y en la intermediaria STF, a través de dos de sus sociedades verificó créditos impagos por $1.137.077.572. En la misma línea, sus padres y su hermana también solicitaron sumarse a la lista de acreedores del proceso con millonarios fondos.

Topelberg ha manifestado en tribunales que desconocía la operación con facturas falsas de Factop y que es una víctima de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. También ha dicho que su firma fue falsificada para justificar el acceso a millonarios créditos, fundando sus acusaciones en informes caligráficos que él mismo ha costeado.

Su madre, Aida Kleinkopf Waissbluth, solicitó la restitución de $339.652.076., mientras que su hermana, Nicole Topelberg Kleinkopf, pidió la devolución de $322.577.500. En tanto, su padre, Enrique Topelberg Dolber, solicitó al factoring el pago de $560.825.720. Todos ellos -a excepción de este último- son asesorados por el abogado José Clemente Coz, socio de Coz & Blavi, y verificaron créditos por $2.360.132.868 ante el 7° Juzgado Civil de Santiago. A diferencia de su esposa y sus hijos, Enrique Topelberg no exigió el pago de dineros entregados a través de contratos mercantiles, si no la devolución de los fondos adeudados por medio de cheques.

La verificación de créditos es un procedimiento contemplado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, en el cual todas las personas naturales y jurídicas acreedores de una sociedad en problemas financieros pueden solicitar la restitución de sus fondos, de acuerdo a un plan de pago. El plazo para la verificación de créditos expiró el pasado viernes 1 de diciembre y el 14 de diciembre culminará el periodo para manifestar objeciones.

Banco israelí

Por su parte, en el proceso judicial de reconocimiento de créditos, la esposa del empresario, Yael Speinsky, solicitó también la verificación de una deuda que mantendría el factoring por $957.054.708, cuyo origen se remonta a un contrato de cuenta corriente mercantil entre Factop y su fallecido padre, Salvador Speinsky.

En el sexto piso del edificio ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5320, Las Condes, se encuentran las oficinas de Factop Servicios Financieros. En la página web aún se aprecian algunas fotografías en las que aparece Rodrigo Topelberg, en reuniones de directorio junto a Ariel Suer.

Según explicó en agosto Daniel Sauer a Pulso sobre Topelberg, “más que socios, éramos amigos y eso es lo que duele. La pérdida de amistad y cercanía con personas con las que me unen más de 40 años de relación es lo que más me afecta”.

“Los últimos tres años fueron muy difíciles debido a la volatilidad de los mercados. Nuestro comité ejecutivo, compuesto por mi hermano Ariel y Rodrigo Topelberg, más algunos inversionistas, vimos oportunidades en el mercado de forwards de dólares. Desafortunadamente, esta estrategia no tuvo éxito y hemos registrado pérdidas de alrededor de US$ 10 millones. La mayoría de las operaciones se llevaron a cabo a través del banco israelita Valley Bank (ex Leumi), con garantías proporcionadas por RK Ventures, con el aval de sus socios Rodrigo Topelberg y su madre, Aida Kleinkopf”, concluyó.