Ministro Grau respalda dichos de Boric sobre bancos “coñetes” y afirma que hay espacio para préstamos en mejores condiciones

En medio de la crisis que vive el sector inmobiliario en el país, el presidente Gabriel Boric, pidió a los bancos no ser “coñetes”, y facilitar los préstamos para el sector privado. Tras estos dichos, el ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó los comentarios del Mandatario, y dijo que hay espacio para créditos en mejores condiciones.

“Lo que yo diría en línea con lo que señala el presidente es que hace dos o tres días, asistí a la cuenta pública de BancoEstado, y había un gráfico bien decidor al respecto, que tenía que ver con las colocaciones, y se veía que BancoEstado en 2023 había ido creciendo en sus colocaciones, y todo el resto de la banca decreciendo sus colocaciones. Uno diría tal vez BancoEstado perdió recursos, y no aumentó sus utilidades. BancoEstado fue creciendo sus colocaciones, y por otro lado, las utilidades aumentaron. Significa que hay espacio para que los bancos tengan una conducta y un comportamiento menos conservador que el que han tenido hasta ahora”, dijo Grau en CNN Prime.

Y agregó que “creo que técnicamente cuando uno ve los datos, es bastante claro que hay espacio, para más préstamos en mejores condiciones”.

E insistió en que si se ven las cifras obtenidas por BancoEstado en 2023, se ven que hay condiciones para realizar préstamos en condiciones más óptimas, para las empresas.

“Siempre cuando uno hace un comentario de este tipo es muy difícil porque no sabes como hubiera sido si se comportaran distinto. La gracia es que tenemos a BancoEstado y esa es la gracia de tener banca pública. BancoEstado está obligado a no perder. No digo que esto sea un tema de voluntad necesariamente. Cuando uno ve BancoEstado, uno ve de forma bastante clara que era posible prestar más, en mejores condiciones, y ganar utilidades”, indicó Grau.

El Presidente Gabriel Boric dijo este jueves, en una entrevista con Radio Rancagua, que “en Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción. Ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos, que han estado muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos”.

Tras esto, el presidente de ABIF, José Manuel Mena, señaló que “las declaraciones me sorprenden. La banca ha estado sistemáticamente en este tiempo haciendo esfuerzos para acompañar a todos sus clientes, entre ellos, las constructoras. Esto se ha hecho a través de un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con diversos ministerios, y se ha traducido en propuestas concretas que han ido a ayudar, a fortalecer la situación de los deudores, y en algunos casos no ha sido posible, porque hay un problema mayor que excede a la situación que un banco en particular pueda hacer”.