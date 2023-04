Multimillonarios tecnológicos apuestan por la fusión nuclear como Santo Grial de los negocios

Sam Altman se convirtió en una sensación tecnológica este año como CEO de OpenAI, la startup de inteligencia artificial que parece sacada de la ciencia ficción.

Pero Altman, que lleva más de una década entre los inversores más destacados de Silicon Valley, ha hecho una de las mayores apuestas de su carrera en una empresa que podría ser incluso más futurista: una startup de fusión nuclear llamada Helion Energy Inc.

Es uno de los muchos fundadores de empresas tecnológicas y multimillonarios que esperan aprovechar el proceso que impulsa el sol y las estrellas para producir energía casi ilimitada. Jeff Bezos, Peter Thiel, Bill Gates y Marc Benioff son algunos de los que apuestan por que el objetivo de décadas de construir reactores de fusión está a pocos años de hacerse realidad.

Benioff califica la fusión de “sueño tremendo”.

“Es el santo grial. Es el unicornio mítico”, afirmó Benioff, director ejecutivo de Salesforce Inc, que invirtió en la empresa derivada del Instituto Tecnológico de Massachusetts Commonwealth Fusion Systems, cuyo objetivo es crear centrales eléctricas compactas. Gates también es inversor.

La fusión se considera desde hace tiempo una alternativa energética limpia a las fuentes que queman combustibles fósiles y liberan gases de efecto invernadero. Otras tecnologías y aplicaciones que se están desarrollando en la carrera por la energía de fusión incluyen potentes imanes, mejores láseres o radioterapia para la investigación del cáncer.

La fusión, añadió Benioff, “no tiene límites si se consigue que funcione”.

Los desarrolladores, principalmente en EE.UU., Canadá y Europa, están en plena efervescencia desde agosto de 2021, cuando científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore estuvieron a punto de conseguir más energía en una reacción de fusión que la que se conseguía con láseres, un objetivo conocido como ganancia neta.

Commonwealth Fusion Systems realiza pruebas relacionadas con la energía de fusión comercial. Foto: Tony Luong/ The Wall Street Journal

Muchos llegaron a creer que el avance era inminente. Luego llegó en diciembre, cuando el laboratorio nacional logró por primera vez una ganancia neta.

La fusión nuclear se produce cuando dos núcleos atómicos ligeros se fusionan para formar uno solo más pesado. Ese proceso libera enormes cantidades de energía, sin emisiones de carbono y con una radiactividad limitada, pero las empresas tendrían que mantener las reacciones de fusión e ingeniar un modo de convertir esa energía en potencia neta.

El viejo dicho sobre la fusión es que es un espejismo a años de distancia y siempre lo será. Es una apuesta arriesgada incluso en el mundo de la financiación de riesgo.

Benioff dijo que lo convenció Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems, uno de los primeros inversores en fusión privada, históricamente reservada al mundo académico y a los laboratorios nacionales.

El interés de Khosla dependía de la capacidad de construir un gran electroimán superconductor de alta temperatura. Dedicó 15 meses a la diligencia debida y contrató a tres equipos para evaluar el diseño antes de invertir.

Piensa que deberían probarse varios diseños de fusión y está invirtiendo en otra empresa, Realta Fusion, una spinout de la Universidad de Wisconsin-Madison. “Incluso si solo uno de ellos funciona, para mí el planeta estará mucho mejor”, afirmó Khosla.

Como inversor, Khosla ve la fusión de esta manera: “Financieramente, o pierdes una vez tu dinero o puedes ganar mil veces tu dinero”, dijo Khosla. “Ésa es la matemática de la fusión”.

Vinod Khosla pasó más de un año investigando por su cuenta antes de invertir en fusión privada. Foto: Sarah Silbiger/Bloomberg News

Empresas industriales, grandes petroleras y fondos soberanos respaldan los esfuerzos junto con el Departamento de Defensa, que busca un sistema de energía del tamaño de una tostadora para la propulsión de satélites.

“Hay una probabilidad razonable de que al menos una, quizá dos empresas, demuestren las condiciones de la fusión en esta década”, declaró Ernest Moniz, director ejecutivo del grupo de investigación sin ánimo de lucro Energy Futures Initiative y antiguo Secretario de Energía de Estados Unidos.

Moniz, físico, dijo que las mejoras en el aprendizaje automático a gran escala han acelerado los experimentos y ayudado a varias empresas a alcanzar o acercarse a las temperaturas y presiones extremas necesarias para las reacciones de fusión.

Las empresas y sus promotores ven paralelismos con los recientes avances en inteligencia artificial, que también requiere cantidades colosales de potencia informática para ejecutar modelos.

Altman, cuya empresa OpenAI está detrás del chatbot viral de inteligencia artificial ChatGPT, ha invertido US$ 375 millones en Helion.

Helion, con sede en Everett (Washington), utiliza una tecnología llamada fusión magneto-inercial y pretende demostrar que puede producir electricidad neta el año que viene.

En Helion, Altman es más que un inversor pasivo. “Le envío gente en su nombre para que la investigue y la entreviste”, afirmó David Kirtley, director ejecutivo de Helion.

Algunos empleados de Helion han empezado a utilizar ChatGPT para ver cómo puede acelerar el trabajo de ingeniería, dijo Kirtley. Otros inversores, entre ellos Mithril Capital, de Thiel, se han unido anteriormente a las llamadas para ayudar a Helion a negociar con los proveedores.

La Asociación de la Industria de la Fusión, con sede en Washington, D.C., ha realizado un seguimiento de más de US$ 5.000 millones en financiación privada, con siete empresas que han recaudado al menos US$ 200 millones. Alrededor del 75% de la financiación de la fusión se ha producido desde 2021, según PitchBook.

Por otra parte, una empresa llamada Lowercarbon Capital, fundada por Chris Sacca, uno de los primeros inversores de riesgo de Twitter y Uber, lanzó un fondo de fusión el año pasado con inversores que incluyen dotaciones, corporaciones y family offices.

Clay Dumas, socio fundador, dijo que Lowercarbon Capital estaba convencida de que la fusión se encontraba en un punto de inflexión porque, independientemente del diseño, las empresas estaban marcando hitos técnicos.

“El creciente acceso a la potencia de cálculo y los avances en la ciencia de los materiales estaban acelerando su progreso más deprisa de lo que nadie esperaba”, afirmó Dumas.

Entre las inversiones de Lowercarbon Capital figura Avalanche Energy, que ha cerrado una ronda de serie A de US$ 40 millones. Robin Langtry, director ejecutivo de Avalanche Energy, ha declarado que la empresa se centra en sistemas pequeños que pueda construir y probar rápidamente con equipos disponibles en el mercado, incluida una cámara de vacío ultraalto comprada en eBay.

“Queremos construir el reactor de fusión más pequeño del mundo. Entonces estamos hablando de un proyecto que quizá cueste decenas de millones de dólares, no miles de millones, y que se podría hacer con un equipo pequeño”, afirmó Langtry.

El mayor de la Fuerza Aérea Ryan Weed, físico especialista en plasma y piloto de pruebas de la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono, que contrató a la empresa, dijo que probar un enfoque de este tipo hace 20 años podría haber costado US$ 50 millones, pero gran parte del trabajo puede realizarse ahora en un ordenador con un costo mínimo.

La DIU quiere una fuente de energía nuclear que pueda suministrar energía eléctrica a partir de un dispositivo del tamaño de una tostadora o un microondas en algún momento de los próximos cinco años, dijo Weed, que señaló la necesidad de pequeños sistemas de propulsión de satélites en el espacio cislunar, la zona entre la Tierra y la Luna.

Lograr la fusión es tan difícil que las empresas están desarrollando otros productos mientras prueban las máquinas. Esa propiedad intelectual tiene un valor independiente de la fusión, dijo Adam Rodman, fundador del fondo de cobertura Segra Capital Management LLC, que invirtió en la empresa canadiense General Fusion. Bezos, fundador de Amazon Inc, también ha respaldado a General Fusion.

Con el tiempo, las tecnologías tendrán que mostrar un camino hacia las ganancias y no sólo los avances científicos.

“Muchas de ellas no son empresas, sino desarrolladores tecnológicos”, aseguró Barbara Burger, expresidenta de Chevron Technology Ventures y que ocupa varios cargos en consejos de administración y asesores. “Hasta que no tienes ingresos, no tienes un negocio”.