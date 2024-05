NotMilk vs. NatMilk: el conflicto marcario de NotCo con un agricultor lechero de Renaico

Un soterrado conflicto mantiene NotCo con un agricultor lechero de Renaico en la Región de La Araucanía por el registro marcario de un emprendimiento denominado: “NatMilk”. La empresa familiar de Cristián Zambrano, llamada Zafa produce produce leche y quesos hace más de cuatro décadas y hoy busca patentar la marca en Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), pero el unicornio foodtech lanzó una firme oposición.

Una de las causales de oposición de NotMilk es que “las marcas se prestan para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o, servicios, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos productos, servicios”.

Otra causal apunta a “aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”.

Ante esta oposición, para patentar su marca, Zambrano, planteó a Pulso que sabía que podrían tener problemas con NotCo, pero le llamó la atención los argumentos esgrimidos por la compañía, recalcando que quiere distanciarse absolutamente de ellos.

“Tenemos una producción de leche libre pastoreo y ordeña voluntaria. estamos como en el tope de lo que es la leche natural producida con bienestar animal, y el tema de compensación de carbono. De ahí nació mi idea de construir una marca que identifique la leche producida con estas características y por eso le pusimos NatMilk. En algún momento cuando se nos ocurrió la marca dijimos podemos tener problemas con NotCo, pero después de leer la contestación de ellos a la demanda de Aproval, quedaba claro que al menos el cuento de ellos es decir que no tienen nada que ver con la leche. Procedimos con la inscripción de la marca”, sostuvo Zambrano.

El agricultor lechero de Renaico que busca patentar la marca NatMilk en medio de la oposición de NotCo

Asimismo, planteó que “la gran sorpresa, que era esperable es que cuando responden a la demanda, dicen que nos estamos apropiando y que hay un cierto tema de competencia desleal. Es como contradictoria, porque para contestar la demanda de Aproval, dicen que no tienen nada que ver con la leche, y para oponerse a mi marca dicen que se presta para confusión, y que es muy parecido. Me quiero distanciar absolutamente de ellos, porque tratan de ser algo que no son, y yo quiero reforzar las características del producto que nosotros tenemos. Es un poco la historia de David y Goliat. Ellos fueron David en algún momento, y ahora se convirtieron en Goliat”.

Tanto quesos Renaico como industria Zafa están inscritas en Inapi. Los quesos los producen desde 1977, y la leche desde hace más de 30 años. Es una pyme que hoy produce cerca de 4.000 litros diarios. Da empleo a unas 25 personas. Para Zambrano NotCo ha hecho daño al denostar los productos que imitan.

“No tengo nada contra NotMilk, pero creo que han hecho un daño, porque como son muy fuertes en marketing especialmente en las generaciones más jóvenes, el impacto que han hecho ellos al asociar la producción de leche natural a algo negativo, y el tema de maltrato animal, a denostado a los que producimos bien. Creo que ese es un poco el daño de NotCo, que denostan lo que tratan de imitar. Tratan de imitar la leche, pero la denostan. Creo que apuntan en las generaciones nuevas. Los jóvenes piensan que la leche es casi un producto maldito”, indicó Zambrano.

Zambrano indicó que insistirá con la inscripción de su marca, a pesar de la oposición de NotCo.

Descargos

The Not Company (NotCo) a través de un escrito ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) sostuvo que se debe rechazar la inscripción de NatMilk, por ser casi idéntica a NotMilk.

“Estimamos que la marca solicitada NatMilk no reúne el requisito de especialidad exigido por el artículo 20 letra h) de la Ley Nº 19.039 para ser inscrita como marca comercial, ya que resulta cuasi idéntica a las marcas creadas, posicionadas y registradas anteriormente registrada por mi representada para productos idénticos y/o relacionados, no constituyendo, por tanto, un signo característico que sirva para distinguir los productos solicitados”, dijo NotCo.

Y agregó que “la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca de mi mandante, lo cual resulta inaceptable para los intereses y derechos de nuestra representada”.

En su presentación, la compañía representada por el abogado Juan Pablo Silva, agregó que el parecido de ambas marcas podría confundir a los consumidores.

“Podemos señalar que evidentemente el consumidor promedio se verá inducido a error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende ofrecer la contraria en el mercado, en atención a la configuración cuasi idéntica que posee el signo solicitado a nivel gráfico y su plena identidad a nivel fonético, situación que ha sido considerada reiteradamente por la jurisprudencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial y por el H. Tribunal de Propiedad Industrial como hipótesis de incompatibilidad de signos”, sostiene el escrito.

También postula que “esta coincidencia generará todo tipo de errores y confusiones, hechos que precisamente la legislación marcaria pretende precaver. En efecto, los consumidores y usuarios conocedores de los registros NOTMILK de mi mandante erradamente creerán que el signo impugnado forma parte de su familia de marcas, o que, a lo menos, existe una relación empresarial entre los orígenes, hecho que no se ajusta a la realidad”.

Por último, apuntan a que debido a todo lo anterior no se debe aceptar el registro de NatMilk.

“En consecuencia, la marca solicitada no puede ser aceptada a registro, puesto que integra de manera prácticamente idéntica, gráfica y fonéticamente, la familia marcaria de mi representada, la cual además goza de fama y notoriedad en el sector pertinente de los consumidores”, sostuvo.