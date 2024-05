Marcel no descarta que la inflación cierre el año por debajo del 3,8% tras IPC de abril

Este miércoles se publicó el IPC de abril en nuestro país, el que se ubicó en la parte alta de las expectativas de los analistas. Tras conocer la cifra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que debido al comportamiento del tipo de cambio, la inflación podría cerrar el año por debajo de las proyecciones del Banco Central.

“Lo que vamos a tener este año, es que pasado lo que hoy día debería estar presionando este IPC, que son los aumentos de precios de combustibles, lo que vamos a tener es que los aumentos de precios de los combustibles se van a frenar por la caída del tipo de cambio. La caída del tipo de cambio le va a restar presión a la inflación por los próximos meses. No me sorprendería que en la medida que sigamos teniendo un comportamiento del tipo de cambio como el que estamos viendo, podamos cerrar el año por debajo de lo que proyectó el Banco Central originalmente de 3,8%”, dijo el secretario de Estado en Radio Infinita.

Y agregó que “lo que podemos esperar para los próximos meses es una situación más favorable para nosotros del lado real de la economía. digamos del cobre, de la minería. Menores presiones al alza del tipo de cambio, y con un dólar menos presionado, también significa menores presiones inflacionarias en Chile”.

Por otro lado, se refirió a la denuncia por colusión que hizo la FNE a Indura y Linde, y aseguró que esto muestra que tenemos una institucionalidad robusta.

“Nos tenemos que preocupar que estas conductas ocurran. Hay que tener claro que la denuncia de la FNE es producto de una investigación, no es algo que apareció de pronto. Somos capaces de detectarlo, porque con el correr del tiempo hemos ido construyendo una institucionalidad antimonopolio que se ha ido fortaleciendo. En este caso, se hizo uso de la delación compensada. Uno de los participantes hizo la denuncia”, señaló Marcel.

Asimismo, planteó que “lo que nos indica es que tenemos que tener una institucionalidad robusta, para hacer frente a este tipo de abusos. El hecho que se descubra creo que es más valioso, porque significa que nuestra institucionalidad está funcionando. Uno quisiera que estas conductas no ocurrieran”.

Por último, el secretario de Estado, dijo que se debe resolver el tema tributario en nuestro país.

“Resolver el tema tributario hoy día es una inversión para Chile, porque si no lo resolvemos hoy día no va a desaparecer el problema fiscal. Sea lo que sea lo que quiera hacer el próximo gobierno va a necesitar recursos, y va a estar recibiendo estas presiones. Creer que esto se arregla recibiendo una platita acá no es una respuesta robusta a ese tipo de desafíos”, planteó.