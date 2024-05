Nuevos pensionados anotan baja en el primer trimestre y llegaron a 47 mil personas

Un total de 47.298 nuevos pensionados se registraron en el primer trimestre de 2024, lo que significó una caída de 1,1% en comparación con igual trimestre de 2023, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones.

Si bien en una comparación interanual se registraron alzas en los meses de enero y febrero, lo cierto es que en marzo hubo una caída en doce meses.

Esto, porque mientras en los dos primeros meses del año hubo un incremento interanual de 7% cada uno, llegando a 16.185 y 16.192 nuevos pensionados, respectivamente; en marzo se registró una caída de 15% en doce meses, pues hubo 14.921 nuevos pensionados en el tercer mes del año. Esta es la menor cantidad de personas que se pensiona en un mes de marzo desde 2021.

Del total de nuevos pensionados del primer trimestre, el 51% fueron hombres, es decir, 29.099; mientras que el restante 49% fueron mujeres que se pensionaron, esto es, 23.199 mujeres.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comenta que “hoy las cosas están con más calma, porque el proyecto del gobierno no ha tenido buena acogida en el Congreso, por lo tanto, la gente no está tan preocupada como antes. Eso no quiere decir que no tengan interés de pensionarse, pero se lo toman con más calma. Yo creo que a eso se ha debido este comportamiento, principalmente, no veo que haya un motivo de esperar mejores rentabilidades o mejores ofertas. Yo creo que mucha gente anticipó la necesidad de pensionarse, y se apuró, y hoy día pasa a ser algo menor urgente que antes”.

Lo anterior ocurre en un contexto en que en 2021 las personas postergaron su retiro en medio de la pandemia, de los giros de fondos previsionales y de la caída de los multifondos más conservadores, principalmente. Pero en 2022 se observó cómo repuntaron los nuevos pensionados, año en el cual se registraron varios récords, con tasas de crecimiento de dos dígitos en casi todos los meses. Esa alta base comparable llevó a que en 2023 se registrara una caída de 9,5% en el número de nuevos pensionados, ya que en total el año pasado se pensionaron 187.087 personas, lo que se compara con las 206.805 que se pensionaron en 2022.