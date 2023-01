Para los directores ejecutivos de Davos, las operaciones eficientes y rentables ocupan un lugar central

DAVOS, Suiza- Resultados. Es aquello que los ejecutivos dicen buscar, exigir y vender.

Las empresas afirman dar prioridad a la rentabilidad y la eficiencia en medio de la preocupación por las condiciones macroeconómicas, ya sea para alcanzar sus objetivos estratégicos, reducir sus plantillas o racionalizar las operaciones. En muchos casos, los directivos afirman que están tratando de implantar nuevas tecnologías que les ayuden a reducir costos, lo que supone una ventaja potencial para los vendedores de este tipo de software.

“Tenemos que ser mucho más estrictos con los costos y conseguir los mismos planes de crecimiento con mucha menos inversión”, dijo el director ejecutivo de Uber Technologies Inc., Dara Khosrowshahi. “El rendimiento que se definía como excelente en el pasado -mucho crecimiento, a quién le importan los beneficios- es un rendimiento que se describe como no lo suficientemente bueno o mediocre en nuestro nuevo mundo”.

En los últimos años, para muchas empresas, el atractivo de las oportunidades de crecimiento ha sido la base de decisiones como la de gastar grandes sumas en ampliaciones de plantilla, expansión de líneas de negocio o proyectos a los que les faltaban años para ser rentables. Las conversaciones mantenidas esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos ponen de relieve una renovada disciplina que guía las decisiones de inversión.

“Cuando el dinero era gratis, con tasas de interés del 0%, muchas empresas invertían en proyectos locos que no eran fundamentales para su misión o para lo que hacían”, explicó David Glazer, responsable financiero de Palantir Technologies Inc. “Ahora, el dinero no es gratis y se ven obligadas a pensar realmente en dónde invierten”.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo el jueves en Davos (Suiza) que las empresas tenían que centrarse en reducir costos. FOTO: JOHN SCRIVENER/ THE WALL STREET JOURNAL

Dijo que Palantir se ha centrado en sus mismos productos básicos durante los últimos años.

Aún así, la industria tecnológica debe prepararse para tiempos más difíciles, advirtió Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft Corp. en Davos esta semana. La empresa anunció el miércoles que suprimirá unos 10.000 puestos de trabajo.

“En el sector tecnológico tendremos que ser más eficientes: no se trata de que los demás hagan más con menos, sino de que nosotros hagamos más con menos. Tendremos que mostrar nuestro propio aumento de productividad”, afirmó.

Incluso las empresas que se expandieron en la pandemia dicen estar centradas en la eficiencia. En Thermo Fisher Scientific Inc., el director general Marc Casper dijo que los empleados de toda la empresa de ciencias de la vida deben buscar formas de introducir mejoras prácticas en las operaciones.

Algunos empleados, por ejemplo, ajustaron un proceso para acortar el tiempo que se tarda en cambiar los productos en una línea de fabricación. “Cada colega es responsable de hacernos más eficaces y eficientes”, aseguró Casper. “No es un eslogan. Es nuestra forma de trabajar, y así impulsamos la productividad”.

Mientras las empresas se centran en la rentabilidad, muchas también deben seguir gestionando el aumento de los costos de las materias primas. “Todavía no hay grandes cambios en la inflación”, afirmó Ilham Kadri, director ejecutivo de la empresa química belga Solvay SA.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, instó esta semana a las empresas tecnológicas a conseguir más con menos. FOTO: JOHN SCRIVENER/ THE WALL STREET JOURNAL

Los ejecutivos intentan establecer estrategias que jueguen “a la ofensiva y a la defensiva al mismo tiempo”, dijo Bob Sternfels, socio director mundial de McKinsey & Co.

La tecnología podría ayudar a las empresas a gestionar una desaceleración y salir de ella en mejores condiciones, afirmó Tom Sweet, director financiero del proveedor de informática y servicios Dell Technologies Inc. Los ejecutivos de empresas que venden productos y servicios que pueden ayudar a automatizar, interpretar o incluso detectar ineficiencias dicen que ven oportunidades, a pesar de los vientos en contra macroeconómicos a los que se enfrentan las empresas.

“Todo el mundo busca la eficiencia y la productividad”, dijo Sweet. “Las empresas están ajustando las estructuras de costos, pero también siguen asignando capital hacia oportunidades de crecimiento u oportunidades de productividad”.

Parte de la propuesta de ServiceNow Inc. a sus clientes es que su software puede simplificar y automatizar algunos procesos de la empresa y consolidar varios sistemas en uno solo. Las empresas son receptivas, y ServiceNow no ha visto un descenso en el gasto tecnológico, dijo el director ejecutivo Bill McDermott. “No estoy luchando contra esos vientos en contra”, afirmó.

Por su parte, Alexander Rinke, co-director de Celonis, una firma que cofundó en 2011 y que utiliza la tecnología para ayudar a identificar y resolver las ineficiencias operativas, comentó que los ejecutivos se están centrando en los esfuerzos con un retorno rápido y claro. “Claramente, estamos viendo que los clientes examinan más sus inversiones”.

En un esfuerzo por recortar costos, algunas empresas dicen que están ralentizando la contratación o eliminando proyectos, dijeron los ejecutivos. Otras están insistiendo a los equipos en que deben mantener la disciplina.

Stephen MacMillan, director ejecutivo de la empresa de tecnología médica Hologic Inc. ha instado a la prudencia a la hora de contratar, pidiendo a los directivos que consideren si cada nuevo puesto es necesario. “Lo que siempre digo a mi equipo es que todo el mundo puede justificar la creación de otro puesto”, afirma MacMillan. “Pero, ¿están siendo productivos frente a lo que realmente necesitas?”.

En la empresa inmobiliaria Jones Lang LaSalle Inc., el director ejecutivo Christian Ulbrich dijo que la marca ahora considera dónde cubrir algunos puestos, con los mercados de menor costo ganando una ventaja en algunos casos. Por ejemplo, si un empleado deja un puesto de finanzas en una ciudad con altos costos laborales, la empresa podría sustituirlo en Bombay (India) o en Filipinas.

La creación de valor y eficiencia a largo plazo es clave para cualquier transformación organizativa, afirmó Carmine Di Sibio, director ejecutivo de Ernst & Young. “Estamos trabajando en más de 30 proyectos en todo el mundo para ayudar a las empresas a transformar su negocio”, dijo. “También nos estamos asegurando de que operan con la mayor eficiencia posible”.

Los consejos de administración están amplificando la presión sobre los CEO. “Hicimos el Kumbaya” durante la pandemia, dijo Constantine Alexandrakis, director ejecutivo de la firma de búsqueda de ejecutivos y asesoramiento en liderazgo Russell Reynolds Associates. “Ahora es el momento de cumplir”.