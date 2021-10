PIB per cápita de Chile subirá en más de US$ 3 mil en 2021 y alcanzaría los US$30 mil un año antes de lo previsto

En 2025, un año antes de lo previsto en abril pasado, el PIB per cápita de Chile llegará a los US$30 mil, medidos a paridad de poder de compra (PPC), convirtiendo al país en el primero en América del Sur en llegar a esa cifra y segundo en toda Latinoamérica, tras Panamá.

Así lo proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la publicación de esta mañana de su World Economic Outlook (WEO), donde además subió la perspectiva de crecimiento de Chile desde un 6,5% a 11% para 2021, aunque bajó su estimación para 2022, desde 3% a 2,5%.

Según los cálculos de la entidad internacional, el PIB per cápita de Chile llegará a fines de 2021 a US$26.513, lo que equivale a un alza de US$3.150 en relación al cierre de 2020 con los datos corregidos. Además, la cifra para el presente año es mayor en US$1.585 a lo estimado en abril pasado.

El ranking en América Latina lo sigue liderando Panamá, que este año llegará a a US$30.889 per cápita, sacándole incluso más ventaja a Chile, ya que aumentará su PIB per cápita en US$3.890. En segundo lugar aparece Chile y le sigue Uruguay, con US$23.868 al cierre de este año y Argentina, con US$22.891, en ambos casos casi sin cambios en relación a abril. La cifra de este último país, sumido en una larga crisis económica, y a pesar de que se espera un alza de 7,5% para su economía en el presente ejercicio, aún no alcanzará el monto que registraba en 2017 (US$23.597), lo que recién cumpliría en 2022 y lograría el nivel actual de Chile solo en 2026.

Mientras, como ya es habitual, en el último lugar en Sudamérica aparece Venezuela. El otrora país más rico de la región cerró 2020 con US$5.176 per cápita, la cifra más baja desde que hay registro en la serie del FMI, en 1980, y un tercio del valor exhibido en 2016. Para 2021 el fondo estima que prácticamente no se moverá y quedará en US$5.162. Esto, en un contexto en el que espera caídas en el PIB de ese país de 5% y 3% para 2021 y 2022, respectivamente, las que se suman a la baja de 30% en 2020, profundizando aún más la crisis humanitaria en esa nación.

En comparación a los países desarrollados, con el monto de 2021 Chile quedará aún lejos de Grecia, el país europeo que tiene el PIB per cápita menor, con US$ 31.820.

Respecto del hito de los US$30 mil dólares, Chile será el segundo país de América Latina en lograrlo, en 2025 (tras Panamá). El FMI no alcanzó a mostrar cuál sería el siguiente país en alcanzarlo, ya que sus proyecciones solo llegan hasta 2026. De todas maneras, Uruguay quedaría al borde a fines de 2026, al llegar a US$29.910.

A pesar de que la estimación sobre Chile es de las más positivas de la región, muestra también que los efectos de las crisis social y sanitaria se han hecho sentir con fuerza en el desarrollo económico del país. De hecho, en 2018 el FMI proyectaba que el país llegaría a los US$30 mil per cápita en 2022.