Presidente de los empresarios por delincuencia: “Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay creación de puestos de trabajo”

Los homicidios de tres carabineros en menos de un mes ha puesto el tema de la seguridad en el primer lugar de la agenda pública en las últimas semanas, a lo que este miércoles se sumó un nuevo caso en que otros tres funcionarios policiales fueron heridos a bala en La Florida. En el marco del seminario “Combatiendo el delito a ciegas”, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), Ricardo Mewes, hizo una reflexión y enfatizó que sin seguridad no hay inversión.

“Hoy los delitos que se denuncian al Ministerio Público son más violentos. Hay mayor uso de armas, ha aumentado el número de imputados, lo que demuestra que los delincuentes están actuando premeditadamente bajo bandas delictuales. Hoy el mayor temor no es solo a ser asaltado, sino que a ser asesinado. Cuatro de cada 10 asesinatos están vinculados al crimen organizado. Es preciso que como país nos hagamos cargo de este tema, que resulta ser en todas las encuestas la principal preocupación de la población de Chile. No podemos tolerar que la percepción de inseguridad de la ciudadanía alcance un 86,9%, ni que un 58% del comercio, hoteles, restaurantes sea víctima de un acto delictivo, ni menos un 52% sienta que el barrio donde está operando sea poco o nada seguro. Debemos condenar con mucha fuerza la delincuencia y poner todos los esfuerzos públicos y privados para volver a ser un país donde vivamos sin miedo. A esto se suma la recuperación del espacio público”, señaló Mewes.

Y agregó que “la ecuación es sencilla. Sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay creación de nuevos puestos de trabajo. Lo he señalado en innumerables ocasiones. La seguridad es el factor habilitante para el crecimiento. Uno no es posible sin el otro. Esa confianza en el Estado y sus instituciones es lo que necesitamos para ver que podemos abrir las cortinas de nuestros almacenes sin ser asaltados, extorsionados o vandalizados. La confianza para poder emprender y dar empleo, y que el éxito depende de cada uno y no de factores externos. No puede ser que estemos en manos de delincuentes. Celebramos que este tema sea prioridad en la agenda del gobierno”.

Por otro lado, el líder gremial indicó que los anuncios que se han hecho en temas de seguridad podrían ser insuficientes, dado al aumento de la criminalidad en el país. Además, apuntó a una colaboración público-privada para hacer frente a esta problemática.

“Hace un tiempo publicamos una carta en El Mercurio titulada ‘Cuántos más tienen que morir’. y lo hicimos con la esperanza de que no aumentara el número de carabineros asesinados, y que se adoptaran medidas preventivas. Hoy nos vemos ante un problema de fondo donde a las policías se les pide mucho, pero se les da poco. Aunque los discursos las respaldan y los anuncios apuntan a aumentos en la entrega de recursos para su actuar, tememos que sea insuficiente ante la magnitud de la violencia que estamos enfrentando. Lo que aterra es el hecho de que las bandas criminales pueden tener mayor presupuesto, tecnología y capacitación. En definitiva, nos aterra que sean más organizados y tengan más recursos que nosotros. Sin perjuicio de aquello la batalla no está perdida y no la podemos dar por perdida. Debemos generar espacios donde podamos avanzar en la solución de este problema Estamos conscientes que el compromiso en seguridad no termina con el Estado, ni menos con el gobierno, sino que se requiere una mayor colaboración pública y privada”, señaló Mewes.

Por último, dijo que el gremio está disponible para aportar en solucionar la inseguridad que se vive en el país.

“Como CNC ha sido la disposición contribuir en este objetivo. Esperamos que exista un trabajo coordinando, eficiente y colaborativo que nos permita como país dar un salto en seguridad, que contribuya a acercarnos a la paz que tanta falta nos hace”, sostuvo.