Siguen las bajas en CLC: abogado de juicios penales y hermano de controladora dejan sus cargos en la administración de Alejandro Gil

Hace dos semanas, el abogado Marcelo Sanfeliú puso fin a tres años de relación laboral con la Clínica Las Condes (CLC). Por desavenencias con el equipo administrativo liderado por Alejandro Gil, presidente y pareja de la controladora del recinto médico de salud privada, decidió renunciar a su cargo.

El abogado era pieza clave en el entramado ofensivo y defensivo de CLC, compañía que desde que asumió Gil como presidente el 10 diciembre de 2019 se ha visto envuelta en una serie de polémicas. Desde las querellas en contra de sus ex gerentes generales a la cuestionada aplicación de una tercera dosis contra el Covid-19 para el propio Alejandro Gil. A dichas acciones legales se sumó posteriormente la arremetida, en la justicia civil, contra del Estado de Chile por diferencias en el pago de las atenciones de pacientes del sistema público de salud durante la pandemia.

Se trata de un nombre más que viene a engrosar el listado de profesionales que ha optado por dejar la Clínica Las Condes por discrepancias con la dirección en un periodo complejo de inestabilidades. Desde 2019, CLC ha contado con cinco gerentes generales y más de 200 médicos han puesto fin a la prestación de servicios en el recito de Estoril 150.

Según consta en la Segunda Notaría de Santiago de Francisco Leiva, el 18 de enero de 2023 el gerente general de Clínica Las Condes, Ignacio Tapia, otorgó mandato judicial al abogado Álvaro Jofré y María Paz Díaz. Jofré es un especialista en litigios civiles, pero también cuenta con un magister en derecho penal de la Universidad de Chile. Desde 2011 a la fecha ha formado parte en calidad de socio de tres estudios de abogados: Vergara, Labarca & Cía; Oddo & Cia y Coz, Jofré & Blavi Abogados.

En el Sistema de Consulta de Causas Unificadas del Poder Judicial también quedaron rastros de la renuncia de Sanfeliú. El 31 de enero la jueza Francisc Fell, del 4° Juzgado de Garantía, confirmó que el abogado dejó de representar a CLC en el juicio por las querellas que han presentado un grupo de médicos que acusan a la empresa de cometer el presunto delito de apropiación indebida en la retención de sus honorarios.

Pero no es la única salida que ha marcado el verano en CLC.

Según cuentan cercanos a la operación de la compañía, el pasado 31 enero Andres Karlezi, -hermano de Cecilia Karlezi, controladora de la compañía- dejó su cargo de subgerente de administración.

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile es especialista en administración y dirección de empresas y se desempeñó en el cargo durante un año y cuatro meses. Según su cuenta de Linkedin, el profesional fue “subgerente de 8 áreas con 150 personas, las cuales son parte del ciclo de cuentas de pacientes hospitalizados: admisión de pacientes, auditoría de cuentas, honorarios médicos, facturación, administración, cobranza empresas, cobranza de personas y cuentas de pacientes. Su foco apuntó a la automatización de procesos, revisión de KPI´s, disminución de días calle y cuentas por cobrar”.

Se trata del segundo miembro del grupo familiar de Cecilia Karlezi que deja CLC. El 20 de diciembre de 2022, Pulso PM informó que la subgerenta de enfermería de servicios ambulatorios de Clínica Las Condes (CLC), Carmen Gloria Karlezi de La Fuente, media hermana de la controladora, puso fin a su relación laboral con el recinto médico privado. De esta forma, la profesional puso fin a su paso por CLC, el que comenzó el 2 de noviembre de 2020. En ese momento, trabajaba como enfermera de gestión de cuidado de la subgerencia de enfermería.

Andrés Karlezi y Marcelo Sanfeliú.

Marcelo Sanfeliú y Andrés Karlezi declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.

Más querellas

Más allá de las renuncias, Clínica Las Condes enfrenta nuevas querellas de médicos que alegan la retención de sus honorarios. La última acción fue interpuesta el 10 de febrero por parte del hematooncólogo Mariano Puga Vial, quien es asesorado por Alejandro Laura, socio de YLMV Abogados.

La querella se suma a la arremetida que emprendió el 7 de febrero Gonzalo Nazar, médico cirujano con especialidad de otorrinolaringología ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

En su presentación, Nazar denunció a CLC por la supuesta retención de sus honorarios, que ascienden a $130.000.000. “Los incumplimientos son gravísimos, ya que se trata de la principal obligación de Clínica Las Condes S.A. como mandataria y el derecho de las sociedades y de la persona de mi representado, como se colige del Contrato Marco, por cuanto, supone la fuente principal de sus ingresos”, acotó.

El 23 de enero, la Sociedad de Servicios Médicos Drs Cabezón y Ramírez SpA, representada por el otorrino Rodrigo Cabezón, presentó también una querella en la que acusó a CLC por el no pago de sus honorarios médicos, los que cifró en $167.598.113.

“Clínica Las Condes S.A. ha dejado de pagar oportunamente los dineros correspondientes a los honorarios médicos de las prestaciones que he entregado, tanto a nombre propio, como en nombre de las sociedades. De hecho, no ha pagado la mayoría de los honorarios derivados de cirugías y procedimientos, desde inicios del año 2021 a la fecha. También ha retrasado injustificadamente gran parte de los honorarios correspondientes a las atenciones ambulatorias. Lo anterior, reitero, no solamente afecta a los profesionales médicos”, expuso la acción penal patrocinada por el abogado Patricio Fernández.