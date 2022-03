Vapores por descuento de la acción respecto de Hapag-Lloyd: “Tenemos un primer descuento de 45% sólo por estar en Chile” y “debiera ser menos en el largo plazo”

Vapores se robó la película en 2021. La compañía controlada por el Grupo Luksic reportó ganancias por US$3.210 millones, la mayor cifra de todas las empresas que cotizan en el IPSA. Y si bien la acción trepó 155%, la más rentable del selectivo, no logró cerrar el descuento holding respecto de su principal activo, la naviera alemana Hapag-Lloyd donde posee el 30%, y cuyos títulos se empinaron 201% el año pasado.

Óscar Hasbún, CEO de Vapores, se refirió al respecto en el marco de una reunión con inversionistas donde presentó los resultados del ejercicio pasado, instancia en la que explicó que efectivamente le llama la atención la brecha entre un papel y otro, pues “el DAX - índice donde cotiza la acción de Hapag-Lloyd- transa en promedio a 1,5 veces valor libro, y un múltiplo EBITDA de 9 veces, en Chile la bolsa completa transa a 1 vez valor libro, y EBITDA en 5 veces, hay un descuento de Chile respecto del DAX de 45%, y nosotros a diferencia de otros holding, nuestro activo no está en Chile, tenemos un primer descuento de 45% sólo por estar en Chile”.

Según Hasbún, el descuento holding normal en el mundo está entre 20-30%, por lo que “debiera ser menos en el largo plazo”.

Junto con eso, explicó que tampoco considera que el descuento se deba a que el valor actual de la naviera alemana sea irreal. “La compañía vale hoy US$60.000 millones, con resultados de US$11.000 millones, no me parece que eso esté fuera de mercado, no me parece que esté particularmente caro”, detalló.

En 2021, la naviera logró utilidades récord que le permitirán repartir dividendos por 6.200 millones de euros, lo que permitiría a Vapores recibir unos 1.845 millones de euros.

Consultado sobre qué porcentaje de los dividendos repartirá Vapores, Hasbún comentó que “la decisión la toma el directorio y se la propone a la junta que se hará el 22 de abril. Nuestro interés es repartir lo que sea el flujo de caja libre que recibimos desde Alemania. Ahora, el flujo depende de muchas cosas que pueden pasar allá, impuestos, retenciones, estamos viendo como estructurarlo pero aún hay tarea por recorrer, por eso aún no llamaos a junta de accionistas”.

Mirada sobre 2021 y 2022

En la presentación Óscar Hasbún recordó que el crecimiento en los resultados de Hapag-Lloyd se explicaron por la congestión en el tráfico, lo que gatilló un alza de los precios, pero que eso fue asimétrico, y que “hay una porción relevante que debiese volver a la normalidad una vez que la cadena logística reestablezca su operación”.

Respecto de las tarifas, apuntó que los mayores precios se produjeron en las rutas transpacíficas, entre Asia y EEUU, donde “nuestra representación es menor que los asiáticos”, donde hay más compras de espacio spot.

“El transpacífico es el tráfico más rentable del mundo por la congestión a pesar de que la tarifa es un poco más barata”, y que es el “15% de nuestro tráfico”, dijo el CEO de Vapores.

Así, precisó que hubo periodo donde transportaban de Asia a Latam por US$1.500 mientras el spot estaba en US$15.000. “Hemos aumentado proporción de contratos porque vemos una oportunidad de tener una relación a más largo plazo”, y destacó que la proporción de la carga que transportan hoy es en un 50% producto de contratos, versus el 35% que tenían anteriormente.

Para 2022, Hasbún señaló que su guidance contempla que los volúmenes crecerán levemente, en términos de la tarifa el promedio será igual o un poco mejor que en 2021.

“El primer semestre será extraordinariamente sólido y más altas (las tarifas) que el promedio 2021, eso se puede deteriorar hacia el segundo semestre, pero nuestros contratos están más caros que el año pasado. Eso implica un EBIT de rango medio parecido al que tenemos hoy. Esto no considera que la guerra se pudiera extender más allá de las fronteras actuales, si atacan Polonia ningún pronóstico se puede cumplir. Tampoco considera una recisión global, considera un crecimiento de 2,5%. Pero si asume que se resuelve la congestión”, dijo Hasbún.