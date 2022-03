Grupo Luksic cierra un año de resultados históricos, gracias al cobre y el negocio naviero

Otro año récord para el grupo Luksic fue 2021. Y es que el incremento en el precio de las materias primas, entre ellas el cobre, sumado a los problemas en la cadena de suministro global que han beneficiado a la naviera alemana Hapag-Lloyd, han terminado por entregar ganancias récord al conglomerado. A ello se suman alzas relevantes en las otras compañías que han reportado resultados: CCU y Banco de Chile elevaron sus ganancias a dos dígitos.

El viernes, la Compañía Sudamericana de Vapores indicó que “gracias al exitoso año fiscal 2021″, Hapag-Lloyd alcanzó un EBIT esperado de 9.400 millones de euros, razón por la cual el comité ejecutivo de la naviera resolvió proponer una distribución de pago de dividendos de 35 euros por acción, lo que totalizará una cifra monumental para todos los socios: 6.200 millones de euros. El año anterior, Hapag Lloyd había repartido el 10% de esa cifra: 600 millones de euros.

Con esto, la compañía controlada por el grupo Luksic podría recibir 1.845 millones de euros (US$2.079 millones) de dividendos de Hapag-Lloyd por sus más de 52 millones de acciones, equivalente al 30% de la propiedad de la compañía.

A su vez, en Vapores, el grupo posee el 66,45% a través de Quiñenco, Inversiones Río Bravo e Inmobiliaria Norte Verde, por lo que del total que reciba Vapores -y si es que la compañía decide repartir el 100% de los dividendos- el grupo podría recibir 1.226 millones de euros (US$1.382 millones).

En 2021, Hapag-Lloyd vio un incremento en sus ingresos a aproximadamente US$ 26.400 millones, lo que “se puede atribuir principalmente a una tarifa de flete promedio más alta de 2.003 USD/TEU”, dice el comunicado de Vapores. La cifra casi duplica los US$ 1.115 por TEU del año previo. A septiembre, Vapores ya sumaba utilidades por US$ 1.986 millones, con un incremento de 1.547%. La publicación de los resultados al cierre de 2021 está prevista para el 18 de marzo.

La familia ingresó en 2011 a la compañía al desembolsar US$240 millones, y desde entonces se hicieron seis aumentos de capital por algo más de US$ 3.000 millones, se reconocieron pérdidas financieras por US$ 1.200 millones, además de una serie de compras de paquetes accionarios por más de US$250 millones, y se fusionó con la naviera alemana.

El impulso del cobre

Pero junto con la naviera, el grupo ha visto un alza en los beneficios que le reporta su participación en la minería del cobre a través de Antofagasta PLC, donde poseen una participación de 60,66%. El precio del metal promedió en 2022 un histórico US$ 4,22 la libra, el mayor precio desde que hay registros, en 1935.

La compañía reportó que en 2021 alcanzó un EBITDA récord de US$ 4.836 millones, lo que representa un alza de 77% frente a los US$ 2.740 millones que obtuvo en 2020. Las ganancias antes de impuestos treparon hasta los US$ 3.477 millones, esto es un salto salto de 146% en doce meses.

A la luz de estos buenos resultados, la compañía dijo que pagará un dividendo anual de unos US$ 1.170 millones.

Así, con el 60% que poseen en la propiedad, el grupo Luksic podría recibir en dividendos US$700 millones.

“Tras el exitoso desempeño de la compañía y considerando nuestro sólido balance y el continuo fuerte precio del cobre, la junta ha declarado un dividendo final de 118,9 centavos por acción. Esto lleva el dividendo total del año a 142,5 céntimos por acción, equivalentes a una proporción de pago del 100% y un incremento de 161% en 2020″, sostuvo la empresa.

Los otros dos negocios basados en Chile también tuvieron un notable desempeño en 2021. La cervecera CCU, también controlada por Quiñenco, reportó que sus utilidades de 2021 llegaron a $199.162 millones, con un aumento de 107,1% en relación al 2020.

En su análisis razonado, la compañía informó que sus ingresos aumentaron 33,8% debido a un alza de 13% en los volúmenes consolidados y un aumento los precios promedio de 18,3% en pesos. “La expansión de los volúmenes fue impulsada por un aumento de 16,7% en el segmento de operación Chile, un 7,3% en el segmento de operación negocios internacionales y 2,9% en el segmento de operación vinos”, explicó la firma.

En tanto, Banco de Chile, entidad en que Quiñenco y Citi poseen el 51%, anotó beneficios de $ 792.922 millones, anotando un incremento de 71,2% respecto al año pasado. En la presentación de sus resultados del último trimestre, la entidad comunicó que sus buenos resultados “fueron influenciados por el comportamiento temporal de ciertos factores de mercado, particularmente la inflación que fue impulsada por efecto de los retiros de fondos de pensiones y ayudas financieras desplegadas por el gobierno en el contexto de la pandemia”. El banco sostuvo que estos factores “también beneficiaron el comportamiento de pago de los prestatarios, lo que llevó a los préstamos morosos a niveles por debajo de la tendencia”.

La entidad propuso distribuir un dividendo de $539 mil millones con cargo a los beneficios del año pasado.