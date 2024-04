Ventas de obras por US$5 millones instalan a Matta entre los 500 artistas más vendidos del mundo

Solo hay un chileno entre los 500 artistas más vendidos en el mundo: Roberto Matta Echaurren, el surrealista nacido en 1911 cuyas obras transaron US$5 millones en 2023, según los cálculos de Artprice, una consultora global del mercado del arte que cada año publica su listado con los creadores más demandados en las subastas internacionales.

Con 393 trabajos colocados en diversos mercados del planeta, el afamado pintor abstracto y también arquitecto chileno sumó ventas que totalizaron US$4.972.940, de acuerdo con el listado de Artprice.

El ranking de los 500 más vendidos de 2023 está encabezada por Pablo Picasso, quizá el artista español más famoso de la historia, con 3.510 obras colocadas: US$596 millones vendidos en total, gracias a varios lotes de sus trabajos que se transaron especialmente en Estados Unidos, Asia y Francia. Su mejor venta del año fue “Mujer con reloj”, obra que el 8 de noviembre de 2023 salió a remate en Sotheby’s, de Nueva York, por US$139,3 millones, el mejor precio conseguido por el cubista malagueño acorde los registros.

En su informe sobre el mercado del arte 2023, Thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice destacó que aunque el volumen de negocios a nivel global bajó un 14% comparado con 2022, llegando hasta los US$ 14,9 mil millones, el número de negocios realizados creció con fuerza, instalando al 2023 como un año récord en subastas con lotes por más de US$ 50 millones. “El número de transacciones sobre US$ 10 millones cayeron un 25%, pero el número total de lotes vendidos en todo el mundo aumentó un 5%”, destacó.

Menos que en 2022

Aunque el informe de Artprice no entrega detalles acerca de las transacciones de las obras del maestro chileno que se transaron el año pasado, el trabajo de Roberto Matta está permanentemente en venta en galerías y casas de subastas en Chile y el extranjero.

La cifra de 2023 es menor eso sí a la de 2022 cuando los trabajos del también escultor, muralista y grabador fallecido el 2002 en Italia, transaron US$6.320.737 en 288 obras.

Hasta ahora, de toda su producción artística, el cuadro “Endless Nudes” ha sido el que mejor precio ha conseguido: lo compraron en US$2,5 millones en Sotheby’s de Nueva York el 2009. Le sigue “El desastre del misticismo”, en US$ 2,4 millones.

Las obras de Matta producidas entre fines de los años 30 y mediados de los 40 del siglo pasado son las más transadas, ya que se trata de un período de alta demanda entre los coleccionistas.

En el listado de los 500 más vendidos de 2023, figuran los grandes nombres del arte mundial: desde los clásicos de 1700 o chinos más antiguos hasta algunos más actuales como el artista callejero británico Banksy.

En 2023, el pintor estadounidense de origen haitiano, Jean Michel Basquiat siguió como el líder del segmento contemporáneo con ventas por US$238 millones.

El informe también destacó el dinamismo de Asia, cuyo mercado siguió empujado de la mano de China donde se realizaron subastas por US$4.900 millones “El mercado de subastas de arte está corriendo a toda velocidad”, subrayó Ehrmann.