Cómo protegerse de las estafas cibernéticas durante las compras de Navidad.

La temporada festiva es un momento para la alegría, la familia y la alegría festiva. Sin embargo, también es un objetivo principal para los ciberdelincuentes. A medida que aumentan las compras en línea, también lo hace el riesgo de ser víctima de ataques cibernéticos. Es por eso que es crucial estar más atento a su ciberseguridad durante este tiempo.

Estos son algunos consejos esenciales para protegerse a sí mismo y a sus datos durante el período festivo:

Phishing

El phishing se produce cuando los delincuentes utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas fraudulentos para engañar a sus víctimas. Su objetivo suele ser hacer que visite un determinado sitio web, que puede descargar un virus en su ordenador o robar datos bancarios u otros datos personales.

Este tipo de estafa tiende a aumentar en este momento debido a la cantidad de personas que han comprado o recibido nuevos dispositivos y tecnología.

Phishing

Tenga cuidado de que no haya una referencia directa a su nombre en ninguna comunicación, y en su lugar se utilicen palabras como “Estimado señor / señora” u otros términos como “cliente valioso”. Los errores gramaticales y ortográficos también suelen estar presentes.

Tenga cuidado con los enlaces o archivos adjuntos sospechosos dentro de los correos electrónicos también, y no haga clic en ellos. Es mejor ponerse en contacto directamente con la empresa para comprobar si el mensaje es auténtico.

Comprar online de forma segura

La conveniencia de las compras en línea es innegable, especialmente durante la temporada festiva. Sin embargo, es crucial priorizar su seguridad al comprar en línea.

Antes de ingresar su información personal y financiera en cualquier sitio web, asegúrese de que sea legítima y segura. Busque el “https” en la barra de direcciones y el icono de un candado, que indica una conexión segura y encriptada.

Al crear contraseñas para cuentas de compras en línea, utilice combinaciones fuertes y únicas de letras, números y símbolos. Evite usar la misma contraseña para varias cuentas, ya que una violación en un sitio podría comprometer a todos los demás.

Al igual que con las compras en el mundo real, tenga cuidado al encontrar ofertas que estén significativamente por debajo de los precios habituales o que hagan promesas extravagantes. Siempre realice una investigación exhaustiva sobre el vendedor y el producto antes de realizar una compra. Si un acuerdo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Y si estás de compras en pueblos o centros urbanos, a menudo habrá una gran cantidad de opciones de wifi público disponibles para ti. Sin embargo, los delincuentes pueden interceptar los datos que se transfieren a través de este tipo de wifi abierto y no seguro. Por lo tanto, evite usar wifi público siempre que sea posible, especialmente cuando realice transacciones financieras.

Redes sociales

Si bien las plataformas de redes sociales brindan a las personas un medio para mantenerse en contacto con familiares y amigos durante el período festivo, a menudo son una mina de oro para estafas y malware (software diseñado para interrumpir, dañar u obtener acceso no autorizado a una computadora). En el espíritu de la temporada festiva, las personas a menudo comparten una gran cantidad de información personal en las redes sociales, a menudo sin considerar las posibles consecuencias.

Foto: AFP.

Este tesoro de datos puede hacer que las personas sean vulnerables a los ataques cibernéticos. Los estafadores pueden explotar esta información para obtener acceso no autorizado a cuentas de redes sociales, robar información personal o incluso cometer robo de identidad. Para protegerte, sé consciente de lo que compartes.

Tenga cuidado al interactuar con publicaciones y mensajes directos, especialmente si contienen enlaces o archivos adjuntos sospechosos. Antes de hacer clic en cualquier cosa, coloque el cursor sobre el enlace para verificar su destino. Si muestra un sitio web que no reconoces o que no parece estar relacionado con el mensaje, no hagas clic en él. Si recibes un mensaje de alguien que conoces pero el contenido te parece extraño o fuera de lugar, comunícate directamente con él a través de un canal de confianza para verificar su autenticidad.

Del mismo modo, desconfíe de los mensajes que contengan solicitudes urgentes de dinero o información personal de las empresas. Las organizaciones genuinas nunca solicitarán detalles confidenciales a través de las redes sociales.

Hay muchas plataformas de compra y venta disponibles en las redes sociales. Pero si bien estas plataformas pueden ser un gran lugar para encontrar un regalo único, también es importante recordar que no todos los vendedores pueden ser legítimos. Por lo tanto, es vital que no compartas tus datos bancarios. Si el vendedor envía un enlace para comprar el artículo, no lo uses. Cuando se reúnen para recoger un artículo, generalmente es más seguro usar efectivo en lugar de transferir fondos electrónicamente.

Estafas de entrega de paquetes

Además de ser un momento para dar y recibir regalos, la temporada festiva también es propicia para que los ciberdelincuentes exploten la emoción que rodea a las entregas de paquetes.

Los estafadores a menudo se hacen pasar por empresas de entrega legítimas, enviando correos electrónicos o mensajes de texto afirmando que un intento de entrega no tuvo éxito o requiriendo tarifas adicionales para el procesamiento, o incluso el despacho de aduanas. Por lo general, estos mensajes contienen enlaces o números de teléfono que, cuando se hace clic o se llama, conducen a sitios web falsos o sistemas telefónicos automatizados diseñados para recopilar información personal o pagos.

Para protegerse, verifique siempre la legitimidad de las notificaciones de entrega que reciba. Compare la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del remitente con la información de contacto oficial de la empresa de entrega. Si la información no coincide o parece sospechosa, no hagas clic en ningún enlace ni proporciones datos personales.

Las empresas de entrega legítimas nunca solicitarán un pago por adelantado o información confidencial a través de mensajes o llamadas no solicitados.

Recuerde que los ciberdelincuentes son expertos en manipular el espíritu festivo en su beneficio. Mantente alerta, ten cuidado y no dejes que tu entusiasmo por los regalos y las entregas comprometa tu ciberseguridad.

*Rachael Medhurst es líder del curso y profesora titular de Seguridad Cibernética NCSA, Universidad de Gales del Sur.