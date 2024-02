Fue lanzado en 1993: el antiguo juego de Nintendo que se vende en más de $1 millón

Nintendo sacó al mercado el Nintendo NES en 1983 en Japón y dos años después en Estados Unidos, causando un total y absoluto revuelo, debido a su extenso catálogo de juegos y su tecnología de 8 bits, en ese entonces toda una novedad.

A nivel mundial totalizó casi 62 millones de unidades vendidas, mientras que sus juegos más populares fueron Super Mario Bros. con 40 millones de copias vendidas, seguido de Super Mario Bros. 3 con 18 millones. Incluso se llevó a cabo un Campeonato Mundial en 1990.

Como suele ocurrir en la tecnología y en el mundo de los videojuegos, la renovación es constante, por lo que Nintendo sacó al mercado la Super Nintendo, descontinuando la Nintendo NES en 1995.

Fue lanzado en 1993: el antiguo juego de Nintendo que se vende en $1 millón

Justamente cuando Nintendo vivía sus últimos días, surgió un juego, el que nadie imaginó que se convertiría en una pieza de colección. Se trata de la segunda entrega de Los Picapiedras para la consola, juego que fue lanzado en 1993 bajo el título “The Flintstones: The Surprise at Dinosaur Peak”.

Se trataba de juego de aventuras, con los personajes tradicionales de la serie animada, Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, Pebbles, Bam-Bam, Vilma, Betty, entre otros.

En cuanto a su jugabilidad, factor fundamental en esta materia, Pedro y Pablo deben encontrar a sus hijos, quienes se encontraban junto a un volcán, el que entra en erupción. Ahí comienza la aventura, ya que deben derrotar a un dinosaurio en la cima. Ambos personajes (Pedro y Pablo) cuentan con diferentes habilidades como el uso de un garrote o de una honda.

El antiguo juego de Nintendo que se vende en $1 millón

En un comienzo el juego era un título más dentro del catálogo de 797, pero a partir de los años 2000, comenzó a valorizarse. Como fue de los últimos en salir, no se comercializó de gran manera, ni tampoco se vendieron una gran cantidad de unidades, lo que lo hizo muy valioso con el correr de los años.

Imagen del juego.

Hoy en día, una copia del juego se vende en sitios de compra internacionales como eBay, desde US$ 800 hasta US$ 1.500, dependiendo de su estado. Si cuenta con su manual y su caja el precio sube considerablemente. Y si se encuentra sellado, la cifra podría ser exorbitante.

El juego contó con una versión anterior llamada “The Flintstones: The Rescue of Dino & Hoppy”, lanzado a fines de 1991, pero que no tiene mayor valor actualmente.

En Chile también existen coleccionistas que lo buscan. Si bien el mercado es mucho menor y más acotado que en Estados Unidos, también es posible encontrarlo en venta. Su precio ronda los $500 mil en buen estado.

No es el único juego cotizado por los coleccionistas de Nintendo NES. Existen otros títulos que superan los US$ 1.000 (casi 1 millón de pesos): Panic Restaurant, Bonk’s Adventure y Little Samson son sus nombres. Particularmente este último, puede llegar a US$ 3.000.